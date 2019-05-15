【逃犯條例】有會計師憂內地法例朝令夕改　誤墮法網被移交

修訂《逃犯條例》內容惹起部分商界憂慮，擔心修訂後或引來無妄之災。由議會陣線毛孟靜、新民主同盟等政黨、多個學生組織及專業團體組成的「全港反送中聯席」，多名業界代表今日（15日）舉行記者會分享箇中憂慮，當中會計界擔心內地法例朝令夕改，本非犯罪的行為都變為犯法，一旦修例通過後，會計師會被移交內地受審。 他們擔心修訂《逃犯條例》會打擊各行業的發展，促請政府停止修例。 據了解，保安局局長李家超昨晚（14日）接受香港金融業志同會邀請，解說《逃犯條例》修訂建議。

黃健菁擔心修例通過後就會將涉事的會計師被引渡回內地受審。（洪嘉徽攝）

出席記者會的包括議會陣線毛孟靜、新民主同盟范國威、2047香港監察召集人錢志健和不同業界團體代表等。

來自具民主派背景的民主進步會計師 、會計界選委黃健菁指，香港會計界在內地有愈來愈多生意，工作時都會跟隨內地國情，被要求外資入來要「修橋補路」，入帳時，這筆資金會被視作捐獻，但她認為內地政府朝令夕改，在內地工作的香港會計師難以掌握法例轉變，特別有核數生意的小型會師樓，這類行為一旦內地日後視為犯法，修例通過後就會將涉事的會計師被引渡回內地受審。

2047香港監察召集人錢志健指，如果政府成功修例，有機會引發資金外流。因為商人和市民或因而不信香港的司法體系，將資產轉移至外國銀行。