【逃犯修例】泛民建制各4人明早晤　廖長江：只承認一個委員會

立法會處理修訂《逃犯條例》委員會「鬧雙胞」，多次未能成功召開會議，民主派提出與政府及建制派舉行「三方會談」，解決困局。 政務司司長張建宗昨日已明言，行政機關不應介入程序問題，至於建制派，「班長」廖長江今日（15日）與其他建制派代表會面後，決定派出他和「副班長」陳克勤、工聯會麥美娟和自由黨主席張宇人與民主派會談，計劃這個「雙方會談」明早召開。廖長江強調，並非要解決委員會雙胞胎問題，因為他們只承認現有一個委員會。

廖長江（右二）強調，並非要解決委員會雙胞胎問題，因為他們只承認現有一個委員會。（李奕鳴攝）

建制派下午就修例「碰頭」，出席的還有經民聯梁美芬、保險界陳健波等。廖長江會後見記者，交代將由他、陳克勤、麥美娟和張宇人4人與民主派見面，期望對方都以4人參與會談，而且4人能代表民主派陣營、能決定事情，否則只是浪費時間的「PR show（公關騷）」。

至於建制派在會談上會否有前設，廖長江表示，成員在「碰頭會」上都發表很多意見，他們將在會談上表達出來，但現在不會公開內部討論情況。

被問及是否想透過「雙方會談」解決委員會「雙胞」問題，廖長江強調，他並非要解決委員會雙胞胎問題，因為他們只承認現有一個委員會。

民主派會議召集人毛孟靜透露，雙方會於明早9時半會談，泛民派出民主黨主席胡志偉、公民黨楊岳橋、專業議政梁繼昌及她本人出席會面。毛孟靜表示會面由自己主動向廖長江提出，坦言會談內容「是一個難題」，她對會面結果不寄予厚望。

毛孟靜重申，民主派底線是要求確認以涂謹申為主席的法案委員會是合法合憲，但若然大家認為有難度，可以另尋雙方接受的共識。她舉例指「或者可能之前的事一筆勾銷，大家捲土重來，由涂謹申為主持選法案委員會，他們人多，當然他們贏」。毛希望，對方可推舉民主派都接受的人選任主席。

毛孟靜重申，民主派底線是要求確認以涂謹申為主席的法案委員會是合法合憲，但若然大家認為有難度，可以另尋雙方接受的共識。（鄭榕笛攝）

另外，主持法案委員會主席選舉的經民聯石禮謙已去信內務委員會主席李慧琼，尋求內會就法案委員會的未來路向作意見。石指兩度指示法案委員會會議，惟仍未能選出主席，其中在昨天（14日）的會議，他指即使已嘗試開始會議程序，但甚至無法到達主席台，故結束會議，以避免發生任何不必要的混亂及可能造成的損傷。

他指委員會情況已令全港市民非常失望，並玷污立法會的形象，認為即使舉行法案委員會第五次會議，也不可能選舉法案委員會主席，故他向內會就未來路向尋求意見。