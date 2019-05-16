【逃犯條例】建制泛民會晤　麥美娟批沒誠意　毛孟靜：結果是零

立法會建制派和民主派代表今早（16日）就修訂《逃犯條例》法案委員會的爭議會面，會後雙方均直言沒有共識。建制派批評對方提出兩個條件，包括要求建制派向政府遊說撤回草案，及要求承認民主黨涂謹申是合法合憲法案委員會主席，均不能接受；泛民則指，原本好奇建制派昨日內部開會後，是否有新想法，但今日會晤「結果是零」，令她感到「出奇」。

建制派由班長廖長江（右二）、副班長陳克勤（右一）、自由黨張宇人（左一）及工聯會麥美娟（左二）出席。（李澤彤攝）

會後建制及泛民議員回應會上討論內容。工聯會麥美娟表示，今日用最大誠意與泛民見面，因不想再見到立法會混亂和受傷，希望立法會正常運作；惟雙方見面後，「可惜未見不到對方有誠意」，她指，對方提出兩個條件，包括要求建制派向政府遊說撤回草案，及要求承認涂謹申是合法合憲法案委員會主席。麥美娟稱，大家很容易想到，建制派不可能接受該兩個條件。她強調，建制派只承認由內會指引，經民聯石禮謙主持的會議，認為「對方應會估到建制派不可能接受」，質疑泛民沒有誠意磋商，形容對方把會面變成「公關表演」，強調建制派的原則必須堅持，不會接受違反原則的條件。

建制派「班長」廖長江則表示，今日會面反映雙方沒有可能達成共識，形容泛民只是一如既往的立場宣洩，「開會冇必要」。他又表示，下一步建制派會重新檢討，目前情況下會儘量在建制派中共識，再看下一步如何做。

廖長江又指，接下來會緊貼內會的議程，明日內會將處理石禮謙發給內會的信，即尋求內會指示如何處理法案委員會的問題。

建制派「副班長」陳克勤表示，昨天建制派做了詳細認真討論，思考多個方案解決困局，惟會上泛民提出兩個條件，都是違反了建制派的原則和底線。他強調，建制派的思考，是要避免現在法案委員會出現的亂象，日後再出現。

毛孟靜又指，政治不是鐵板一塊，「你不是土皇帝」，不能完全不會談，而會談後才能了解彼此的立場，強調民主派「百分百有誠意」。（李澤彤攝）

民主派會議召集人毛孟靜表示，民主派主要提出兩點，要求建制派的行政會議成員遊說特首林鄭月娥撤回草案；第二是堅持涂謹申主持合法合憲的法案委員會，惟對方「説不」。她指，會上其他討論事無關宏旨，包括將法案委員會「從頭再來」，強調在涂謹申是合法合憲的委員會主席前提下，不可能再提其他方案。

她指，會議希望引發建制提出直上立法會大會、專責委員會或其他方案，惟對方沒有提出。

毛孟靜又指，政治不是鐵板一塊，「你不是土皇帝」，不能完全不會談，而會談後才能了解彼此的立場，強調民主派「百分百有誠意」，又表示「政治是妥協的藝術，但現在不是妥協」，不過起碼要有交流，才能知道雙方謹守的原則和底線。

被問及建制派指民主派沒有誠意時，毛孟靜就稱，誠意是各自表述，不會胡亂說對方沒誠意，她表示，原本好奇建制派昨日內部開會後，是否有新想法，但今日會晤「結果是零」，令她感到「出奇」。被問到會晤時泛民只表達立場，及一味向建制派提要求，會晤是否只是一場「表演」，她就回應指，並非向建制派要求，只是希望對方「幫手」遊說特區政府。她又強調，會面前已明言「不寄予厚望」，但仍希望給市民看，雙方不是完全沒有可能談判。她又指，民主派承諾香港人，會整裝待發，理直氣壯，堅持到底。

被問及是否不會再和建制派有第二次見面時，毛孟靜則表示，說實「一定要見」未必需要，說「一定不見」也不需要如此決絕，因此不會回答這個問題。

民主派集體見記者，指亂局由林鄭月娥引發。（李澤彤攝）

其後民主派各黨共同見記者，回應建制派說法。公民黨黨魁楊岳橋表示，建制派必須認清現實，事件始作俑者是林鄭月娥，如特區政府繼續袖手旁觀，是不負責任行為，民主派的目標，是處理陳同佳案，並撤回政府修例方案。其黨友譚文豪亦指，現時的逃犯條例爭議是林鄭「自己搞出來 」，應該由她自己撤回方案，強調民主派「冇得退讓」，又呼籲港人繼續堅持，並肩作戰。

同為公民黨的郭家麒稱，中聯辦開始出手干預立法過程，是對港人治港、一國兩制的最大破壞；林鄭有責任走出來，讓事態發展重回正軌。

議會陣線區諾軒則認為，無論中聯辦如何逼迫商界和社會各界支持方案，「強權是是勝不過道理」；他又促請政府盡快與台灣方面展開對話，不要為了保住林鄭威信，而令處理台灣殺人案的目標變質。同為議會陣線成員的朱凱迪表示，香港人為了免於被送到大陸接受不公平審訊，保護自己的權益，抗爭是天公地道，呼籲市民不要對中聯辦的表態腳軟，強調民主派在抗爭每一個關鍵點，都會竭盡全力。

民主黨主席胡志偉指，如果方案通過，不單是對香港人身自由有損害，內地當局也可凍結港人財產，造成極大危害。

專業議政梁繼昌重申，民主派的兩個基本原則是涂謹申主持的法案委員會合憲合法；並盼望建制派中的行會成員遊說政府撤回方案。