【逃犯條例】律師會九人出戰改選　僅兩候選人表態撐撤回修例

律師會理事會本月底改選，由九人角逐五個席位。有關注選舉的事務律師去信九名候選人，列出九條問題，要求候選人就有關法律專業議題作回應。其中問到候選人是否同意律師會應促請政府撤回《逃犯條例》，僅人權律師帝理邁和律師會年青律師組委員會成員黃金霏表態要求政府撤回修例。 較受關注的反佔中律師、新民黨江玉歡則未有逐一回應有關問題，她解釋有關問題要求候選人以「是」或「否」回答，不足候選人表達就有關議題的意見，又指部分問題牽涉政治和與選舉無關。

帝理邁在信中表明律師會應促請政府撤回修例，指修例過於複雜，政府修例步伐太急，認為需更多理性討論。（律師會網頁）

九名候選人中，有八人在限期前回信，其中四人逐一回答信中的問題，另有四人僅以概括形式回信，何韋律師行合夥人余國堅則沒有回覆。

帝理邁在信中表明律師會應促請政府撤回修例，指修例過於複雜，政府修例步伐太急，認為需更多理性討論。黃金霏則認為有更多實際方法處理逃犯移交，以保障香港法治。

角逐連任理事的黎壽昌表示，他一直關注修例衍生的問題，但認為撤回與否是複雜問題，難單以「是」或「否」作回答。另一角逐連任理事的湯文龍指，政府沒有就修例作足夠諮詢，認為需更大時間考慮與修例有關法律議題，政府需處理公眾對修例的擔憂，不過反問「撤回」是指「部分撤回」還是「全面撤回」，若「部分撤回」，即意指撤回修例哪一部分。

江玉歡未有逐一回應有關問題，有關問題要求候選人以「是」或「否」回答，不足候選人表達就有關議題的意見，又指部分問題牽涉政治和與選舉無關，強調律師會不應政治化。她又表示，歡迎就信件提及的議題作交流。

國際青年商會香港總會前會長、律師會大中華法律事務委員會委員簡汝謙亦沒有逐一回應問題，簡指不會以「是」或「否」回答有關問題，歡迎來信者相約他見面，作詳細討論。

江玉歡表示歡迎就信件提及的議題作交流。（資料圖片）

候選人被要求回答八條題目