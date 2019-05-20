【逃犯條例】李家超急召開記者會　料交代修例最新部署　　　

正當中聯辦高度介入逃犯條例修例角力、高調要求人大、政協等建制陣營全力支持之際，港府亦迅速採取行動。政府今日發出臨時採訪通知，保安局局長李家超於下午三時見記者，政圈估計是交代修例工作的最新進展，且很大機會宣布將草案直上立法會大會恢復二讀程序。 新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀支持政府主動提出將修例草案直交大會審議，「無理由靠晒內會主席（決定），話晒行政主導，應該由政府主動提出。」

林鄭月娥（左）政府全力推動逃犯條例修例，執掌保安局的李家超（右）下午急急召開記者會，料會交代修例程序最新進展。（資料圖片）

政府的採訪通知未有交代李家超記者會主題，但政圈估計與逃犯條例有關，而且很有可能宣布將修例草案直交立法會大會審議，以及交代理據。如此做法等同繞過有關法案委員會，勢引起民主派強烈批評。

基本法委員會副主任譚惠珠今早出席港台節目時表示，倘政府現時決定將草案直上大會，做法「非常合理」，「在時間上也是理所當然的選擇」。全國人大常委譚耀宗於另一電台節目強調，修例並非針對商界，不明白商界擔心甚麼，又反駁有人擔心數十年前在內地因為業務往來送贈禮品而被翻舊帳的說法，指是「攞嚟講」。

葉劉淑儀表示不清楚李家超下午記者會內容，倘真如傳聞般是宣布將修例草案直上大會，也可理解，又稱草案是否交直接交大會處理，應由政府主動提出，而不是等立法會內會主席李慧琼決定，「無理由靠晒內會主席，話晒行政主導，應該由政府提出。」