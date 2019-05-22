美國商務部上周四（16日）將華為列入黑名單，引發連鎖反應，Google其後宣布暫停與華為部分業務往來，使用Android的華為手機日後或無法更新作業系統，港人常用的Gmail、Google Map等手機應用程式，或無法再在華為手機使用。 作為華為忠實Fans的行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》訪問時亦有感而發，指根據最新數字顯示，華為手機的全球銷量已超越蘋果，才觸發美國封殺華為，她直指美國顯然以一切手段打壓中國崛起，形容做法「非常霸道」。 葉劉又指，美國政府有權向美國科技企業和公司提取客戶的個人資料，故從不使用蘋果產品。葉劉透露，新民黨已棄用Gmail多年，她憶述，新民黨過去一直沿用Gmail，惟數年前遭黑客「國家級攻擊」，系統一度癱瘓，令她對Gmail大失信心，遂決定另覓本地軟件商，為新民黨度身訂造的全新電郵系統。

葉劉淑儀批評美國以一切手段打壓中國掘起，形容美國做法「非常霸道」。（王海圖攝）

葉劉炮轟美國「非常霸道」

去年底，華為副董事長孟晚舟於加拿大被捕，當時建制派立法會議員一呼百應，力撐華為，其中葉劉一度表明，將身體力行轉用華為手機，並於去年聖誕前夕，到手機店以真金白銀購買華為手機「找數」，不過她其後稱因現時使用的手機仍運作正常，為免製造更多電子垃圾，決定轉贈新民黨作為聖誕聚會的抽獎禮物。

作為華為的忠實Fans，葉劉昨天（21日）接受《香港01》訪問時，為日前Google宣布封殺華為抱不平。她指出，根據最新的全球手機銷售數字，華為手機的銷量已超越蘋果手機，故美國見狀把華為列入黑名單，進一步封殺華為。她認為此乃中美貿易磨擦的其中一部分，直指美國顯然以一切手段打壓中國崛起，形容美國做法「非常霸道」，「就係因為中國嘅5G技術、人工智能發展得咁快，令到美國想全力封殺中國，（美國要）你只可以做到低增值生產商（華為），唔可以做高端產品。」

葉劉認為，Google此舉勢必打擊華為的海外市場，至於華為的國內市場，葉劉認為不會有大影響，「國內用華為都係用百度Map，用晒國內嘅apps，其實唔會無問題。」她又認為，美國封殺中國科技企業，反而逼使中國企業自行研發先進晶片和配片，長期而言對中國科技發展屬好事。

葉劉早前明言不會使用蘋果產品，她接受訪問時向記者展示其Samsung手機，她稱若手機壞掉便會轉用華為手機，她又稱其國內使用的手機仍屬2G系統的諾基亞手機，「我國內用嗰部手機係舊款2G Nokia手機，就嚟要換啦，要換就會換華為。」

葉劉去年底身體力行，親自到電器店購買了一部華為手機，卻並非自用，反而作用聖誕節抽獎之用。（葉劉淑儀facebook）

棄用Gmail多年 因曾遭「國家級攻擊」



在Facebook、Linkedin等「美製」社交網站，不時會看到葉劉的蹤影，她解釋作為政治人物，社交網站乃公共傳播工具，但由於美國政府有權向美國科技企業和公司提取客戶的個人資料，故她使用時這些網站一向份外留神，「新民黨內部資料一定唔會放喺呢啲網絡上面！」

葉劉表示，新民黨過往一直沿用Gmail，不過在數年前，電郵系統遭黑客「國家級攻擊」，系統一度癱瘓，令她對Gmail大失信心，遂決定另覓本地軟件商，為新民黨度身訂造的全新電郵系統，「幾年前，新民黨用Google Mail，係好方便。但係試過比黑客入侵，癱瘓咗我哋嘅系統，數目大到係國家級，自從嗰次就唔再用Google Mail。」

葉劉淑儀指，《逃犯條例》修訂草案較《一地兩檢》相對簡單。（王海圖攝）

葉劉指泛民反對《逃犯條例》手法 與03年反23條似曾相識

除了科技產業被捲入中美貿易磨擦，最近掀起全城熱議的《逃犯條例》修訂，也成為中美兩國的一大角力場。葉劉以去年《一地兩檢》本港立法為例，指民主派雖然反對《一地兩檢》，但沒有把反對《一地兩檢》提升至國際層面，故法案委員會能夠在三個月內完成審議；反觀《逃犯條例》修訂，草案較《一地兩檢》相對簡單，惟是次泛民派出元老和議員到美國作遊說工作，民主黨創黨主席李柱銘甚至與美國國務卿蓬佩奧會面，形容是「相當高檔次嘅告狀」，直指《逃犯條例》在香港面對的阻力，與背後的外部勢力明顯有關，「《逃犯條例》面對嘅阻力，六個星期都寸步難行，仲有喺議會史無前例嘅衝擊，我認為背後有好大勢力喺度，阻止我哋（建制派）做任何嘢，擴大北京影響力。」

她續說《逃犯條例》修訂已牽涉大國之間的角力，令特區政府「無可能退」。葉劉特別提到，公民黨立法會議員郭榮鏗去年底到美國遊說，當中郭榮鏗提到美國政界有共識，若香港再發生DQ議員、訂立嚴厲的《基本法》23條等五類情況，《美國－香港政策法》和獨立關稅區地位或會被撤銷。葉劉怒轟郭榮鏗的說法是「恐嚇」，是對一國兩制和香港的恐嚇，又形容郭榮鏗「呢啲議員同美國有類似勾結行為」，故此中聯辦、中央政府有必要發聲支持香港。

曾任保安局局長的葉劉指出，若《美國－香港政策法》有所改動，形容為香港帶來的影響是「心理多於實質」，她指若美國向香港加徵關稅，對香港實際關係不大，加上美國於香港有重大經濟利益，例如農產品和服務業輸出，也有很多美國企業於香港設總部，若美國改動《美國－香港政策法》，美國商界定必反對，形容美國最終只會傷害自己。

2003年7月1日50萬人上街，成為政府撤回《基本法》23條的立法導火線，擔任保安局局長的葉劉也因此下台。被問到如何評估《逃犯條例》修訂的民情走向，葉劉稱新民黨每星期都關注市民對修訂的關注，指普遍市民都不關心修例。她又認為，是次「反對派」的反對手法與2003年似曾相識，也是推動市民上街，不過她明言：「政府唔可以純粹只係睇人數，如果你話以後（示威） 人數多就撤回，咁每一個市民反對嘅條例都推人上街啦！」她又說有食肆已向她反映對《動物福利法》的關注，「動物法都有不同反應，有市民都有恐懼，條例話監管不必要殺害動物，而唔係只係監管殺害寵物，已經有食肆向我表示關注。」

葉劉當時表示，華為手機最終由負責拍攝她購買手機的同事阿聲抽中，她更指「由此可見，勤力定必有回報」。（葉劉淑儀facebook）