【逃犯條例】指美方視為影響國家安全　涂謹申斥林鄭「戇居居」

民主派訪美團上周會見美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），反映對逃犯條例的憂慮。訪美團成員、民主黨立法會議員涂謹申反駁特首林鄭月娥今日在答問會上的言論，「我冇教人點對付佢」。涂表示，香港正處於危險狀態，指美方當真將香港修例視作影響其國家安全，若然林鄭仍未掌握事件，「戇居居、烏下烏下，以為人哋講笑，香港就好大鑊」。

涂謹申表示，香港正處於危險狀態，指美方當真將香港修例視作影響其國家安全，若然林鄭仍未掌握事件是「戇居居」。（鄭榕笛攝）

涂謹申表示，香港正處於危險狀態，「林鄭亦置自己於危險狀態」。他指無論中美都緊張自己國家安全，在他兩日的訪美過程中，聽到不同層次的美國官員、議員，視香港修訂逃犯條例影響美國國家安全，包括商界、資金、人民或士兵。

美國國會轄下的「美中經濟與安全審查委員會」昨與立法會多名建制及民主派議員閉門會面約1小時。涂謹申透露，會上有建制派議員詢問對方月初發表的研究報告內容「是否開玩笑」，涂指對方兩次重申，香港修例的確影響美國國家安全。

涂謹申斥責林鄭，「若然我們特首的眼界視野，是不知道（嚴重性），戇居居、烏下烏下，以為人哋講笑，香港就好大鑊」。