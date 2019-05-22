接見中華總商會　汪洋：中美貿易戰應有長久心理準備

中華總商會（中總）訪京團今日（22日）下午會見中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋。 汪洋稱讚中總成立以來，是香港工商界的一面旗幟，「是咱們愛國愛港的重要力量」。他又指，香港回歸後，中總支持特區政府和特首工作，「撐政改、反佔中、反港獨，立場堅定，旗幟鮮明，中央政府充分肯定」。 蔡冠深會後表示，汪洋會面時主要關注中美貿易戰，認為商界要對此有長久下去的心理準備。

汪洋表示，「中總70年來始終與祖國和人民站在一起」。（資料圖片/中新社）

汪洋表示，今年是新中國成立70周年，「中總70年來始終與祖國、人民站在一起」。

他又提到，自己查閱過資料，知道中總參加了國慶一周年慶祝籌備委員會，而改革開放後，中總亦積極參與改革開放和國家現代化建設，包括首先成立「四化服務委員會」。

汪洋又讚揚中總「撐政改、反佔中、反港獨」，是「立場堅定，旗幟鮮明」，中央對其充分肯定。

他笑言，自己見到中總會長蔡冠深時，亦提到每次中總訪京團，都由政治局常委接見，反映了中央的充分肯定。

蔡冠深會後表示，汪洋會面時主要關注中美貿易戰，認為商界要對此有長久下去的心理準備，為推動國家改革開放，中國及香港企業應一同「走出去」，香港可以發揮國際網絡及專業優勢，互利共贏。他引述汪洋指香港要對中國有信心，國家是香港最強大的後盾，「一國兩制」是最有利中國及香港的利益，「國家好、香港好」。

蔡冠深指，會上有提及逃犯條例修訂，中總對此支持，而汪洋則指，國務院副總理韓正昨日已清晰展示中央立場，他全面支持特區政府修例。

中總訪京團也得到港澳辦主任張曉明（右）接見，左為中總會長蔡冠深。（港澳辦）

同日上午，訪京團也得到港澳辦主任張曉明接見。