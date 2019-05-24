【逃犯條例】陳弘毅改口風撤「港人港審」建議：中央不滿挑戰主權

屬建制派重量級學者的基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅早前於港大法律學者網誌撰文，對《逃犯條例》修訂內容提出質疑，建議政府加入「港人港審」及撤回追溯期等保障。惟隨著中聯辦上周五召集港區人大、政協開會，中聯辦主任王志民要求建制派團結一致，支持修例，陳弘毅亦於昨日(23日)接受媒體採訪時指，因為中央認為其反提案是對主權的挑戰，故不再堅持自己的提議；現階段贊成政府應基於現有的草案採取額外保障措施，包括賦予法院更大的權力以人道理由拒絕引渡等。

陳弘毅早前對條例提出質疑，認為法庭難以審視內地法治是否符合人權，建議政府加入3項保障。(資料圖片/余俊亮攝)

陳弘毅早前於港大法律學者網誌撰文對條例提出質疑，認為法庭難以審視內地法治是否符合人權，建議政府加入3項保障，包括將涉及罪行收窄至最嚴重罪行（most heinous crimes）及提高涉罪刑期門檻；撤回追溯期；以及「港人港審」，即不會移交港人到內地。

陳弘毅接受《南華早報》專訪時坦言，留意到中央懷疑的態度，認為其反提案是對北京主權的挑戰，故不再堅持自己的提議。他指出，現階段政府應對具爭議性的《逃犯條例》修訂採取額外保障措施，認為法案很有可能於立法會中通過，所以應努力改進有關修例，而非完全拒絕。陳弘毅對基本法研究中心主任胡漢清的建議表示支持，參照與德國及加拿大等國家簽定的雙邊條約，賦予法院更大的權力，包括審查請求移交國家是否可以提供公平審判，根據人道理由拒絕引渡請求等。

陳弘毅對基本法研究中心主任胡漢清的建議表示支持，參照與德國及加拿大等國家簽定的雙邊條約，賦予法院更大的權力。（資料圖片）

另外現時草案提出可處理判監超過3年的罪行，陳弘毅建議應增加至5年，認為政府的草案只能對疑犯提供最低限度的保護。他又反對現行制度存有漏洞的說法，表示政府是透過提出新的機制以補充現行條例的引渡安排，指政府應公開逃犯的數量以證明修例的合理性。陳弘毅擔心香港法院在通過內地司法系統的判決上，即使以個案形式處理，仍然是一項艱難的任務，因為無法確定中國沒有公平審判。