【逃犯條例】逾百泛民區議員聯署反修例　 斥區會主席擅自表態

逃犯條例修訂飽受社會非議，中聯辦及多名中央官員則相繼表態支持修例。建制派亦迅速「歸隊」，早前更有十八區區議會主席發聲明撐修例。 民主派區選協調平台「民主動力」就發起反擊，號召133名區議員及區議會增選委員聯署反修例，又譴責區議會主席繞過區議會恆常討論程序擅自表態。

區諾軒表示，王志民和韓正都出聲，顯示政府正用中央壓力 迫本地建制派和商界噤聲。（洪嘉徽攝）

民主動力召集人趙家賢批評，建制派為做政治表忠，急忙「交差」、「做啦啦隊」。他又指，過往建制派的區議會主席多次在沒有諮詢議員的情況下，發聲明支持有政治爭議的政府政策；今次支持逃犯條例修訂，亦是「當民主派議會代表冇到」，形容做法是「模糊公眾視線」，令公眾以為聲明是代表區議會全體議員立場。

民主動力執委、公民黨立法會議員譚文豪則表示，逃犯條例是立法會近期最重要議題，開設街站時，看到市民擔憂和感謝民主派反修例，惟他呼籲市民不必感謝政黨，「要靠市民6月9日親身上街，撐反送中條例遊行」。

趙家賢批評，過往建制派的區議會主席多次在沒有諮詢議員下，發聲明支持有政治爭議的政府政策。（洪嘉徽攝）

議會陣線立法會議員區諾軒則表示，由中聯辦主任王志民到韓正都出聲，顯示政府正用中央壓力，迫使本身未必支持修例的本地建制派、商界噤聲，但該做法無法說服市民，消除擔憂。

被問到反修例戰場擴大到區議會層面，會否影響11月區議會選舉選情時，趙家賢就補充，建制派做「啦啦隊」的做法，必定令市民反感，如政府最後仍然「霸王硬上弓」強行通過修例，預視11月會有更多市民行使公民權利。