【逃犯條例】林鄭稱聽不到歐盟對修例的具體憂慮：似乎是立場宣示

歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表昨與特首林鄭月娥會晤，對逃犯條例修訂表達關注和擔憂。林鄭今日（25日）出席活動後表示，不便透露會議內容，但稱或者會面時間較為短促，未聽到對方指出「條例有甚麼問題」，認為對方與社會上的反對聲音雷同，大多是「立場宣示」。她重申，當局會繼續聆聽社會對《逃犯條例》的意見，強調政府繞過法案委員會，把草案直接提交大會是基於立法會出現「前所未有」、極端的現象。

林鄭月娥感謝大部份立法會議員支持把修例草案直上大會。（梁鵬威攝）

立法會內務委員會昨午通過，於下月12日把《逃犯條例》修訂草案直接交上立會大會二讀。林鄭月娥表示，感謝大部份立法會議員支持，重申當局尊重和認同行政立法關係的互動基礎，今次繞過法案委員會是由於在「前所未有、極端」的情況下才這樣做，形容早前法案委員會的亂局是「前所未有」的現象。

歐盟擔憂是立場宣示

歐盟駐港澳辦事處及其成員國外交代表昨與林鄭月娥會晤，社會關注歐盟對《逃犯條例》修訂態度升級。林鄭稱，這樣形式的會面並非「前所未有」，她擔任政務司司長期間亦發生，當時是談及同性婚姻的議題，但她不便透露今次會面的具體內容，僅稱「我都問到底你（歐盟）有咩實際的關注點，法例中有何問題會令到你的國民或商界擔憂，或者可能時間短促，我聽不到這些意見」。相反，林鄭稱經過社會對條例廣泛的負面報道，「我唔可以話佢地完全無擔憂」，我亦對此表示理解，但似乎這些擔憂是「立場的宣示」較多，這也是當局在過去三、四個月處理條例時面對的挑戰。

林鄭稱，她對德國向黃台仰及李韋昇批出政治庇護表達不滿，但不便透露德國的回應。 （梁鵬威攝）

在旺角暴動案後潛逃離港的本土民主前線黃台仰與李東昇，接受外國媒體訪問時透露於去年五月已獲德國政府接納政治庇護申請。林鄭月娥強調，兩人獲政治庇護和本港修定《逃犯條例》是兩件不相關的事情，在時間軸上已反映兩者沒有關係。她稱，明白修例在社會上惹起爭議，甚至有少部份人將這些爭議以不全面的方法前往外國表述，引起外國政府的關注，強調在同一時間，政府的海外辦事處亦有努力解說條例內容。

批德國做法令市民對港司法系統動搖

林鄭又說，她在外交部駐港特派員公署同意下，召見德國駐港領事，對黃台仰和李東昇獲政治庇護表達極度反對和遺憾。她認為，德國的做法是衝著香港司法制度，給人感覺香港法庭不能給予公平審訊，導致市民對本港的司法制度有所動搖，而這與過去20多年香港建立廣受國際認同的司法系統不吻合。