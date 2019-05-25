【政壇諸事町】撐逃犯條例巴士巡遊　馬路中心違規落客極「牙煙」

政府《逃犯條例》修訂內容飽受社會非議，建制派人士則發起反擊，成立「保公義撐修例大聯盟」支持政府。 聯盟今日（25日）出動「流動街站車」，在全港各處巡遊宣傳。聯盟成員出發時高呼「保公義、撐修例、護法治」等口號。 雖聲稱保衛法治，但聯盟的宣傳巴士到達北角電照街第一個街站位置時，卻發現沒有落客車位。司機大佬則一度拒絕在該處落客，不過，最後在聯盟召集人黃英豪等人「遊說」下，仍「成功爭取」巴士在馬路中心的行車線違規落客，場面認真「牙煙」。

「保公義撐修例大聯盟」出動「流動街站車」，在全港各處巡遊宣傳。

早前民陣號召的反修例遊行，有超過13萬市民參加。今次由經民聯立法會議員梁美芬、民建聯副主席陳勇、工聯會會長吳秋北等一批建制派人士成立的「保公義撐修例大聯盟」就聲稱已收集到44萬人聯署支持修例。

聯盟召集人黃英豪表示，今明兩日會在全港各區擺設過百個街站，呼籲市民支持修例。他又表示，希望將收集到的簽名，稍後一併遞交保安局。他又批評早前歐盟及部分美國國會議員就修例發表意見，是令市民混淆，希望宣傳後，市民能明白修例目的是完善本港刑事司法制度。

約30多名聯盟成員和義工，下午乘搭由雙層敞篷巴士裝飾成的「流動街站車」，從立法會出發展開巡遊；沿途又播放支持修例的宣傳錄音。惟一路上市民反應冷淡，鮮有途人和應。

不過，最「牙煙」的一幕就發生在第一個街站。巴士行駛至北角電照街附近時，司機向工作人員詢問落客地點，惟工作人員發現附近屋苑的避車處圍封，轉而要求司機在馬路中央的行車線落客，司機一度拒絕，雙方拉鋸時，就驚動到聯盟召集人黃英豪，一番「勸誘」後，司機最終無奈在馬路中心違規落客。