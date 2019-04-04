王志民晤六大商會宣講兩會精神　未提《逃犯修例》修例

商界至今仍未就《逃犯修例》修例的立場表態，六大商會前日（2日）赴中聯辦與中聯辦主任王志民會晤。商界代表會面後表示，王志民沒有提及修例，僅向他們宣講全國兩會精神，據中聯辦的新聞稿指，王志民與六大商會面是分享對今年全國兩會精神的理解和體會，鼓勵工商界把握大灣區建設的歷史機遇。 王志民亦向工商界提出三點希望，其中包括要進一步堅定支持行政長官和特區政府依法施政，把維護工商界整體利益同維護香港繁榮穩定結合起來。

王志民向工商界提出三點希望，其中包括要進一步堅定支持行政長官和特區政府依法施政，把維護工商界整體利益同維護香港繁榮穩定結合起來。(中聯辦網頁)

王志民前日與香港總商會、中華總商會、廠商會、香港工業總會、中華出入口商會及地產建設商會面，王在會面時提及，粵港澳大灣區是香港融入國家發展大局的戰略支撐和重要平台，隨社會各界深刻認識香港參與大灣區的「主場位置」和「主角地位」，相信香港能把自身的獨特優勢和更好、更快地轉化為現實發展成果。王志民又指，香港工商界在參與大灣區的過程中具先天優勢，應多思考、行動，積極搶佔先機，努力成為大灣區的引領者、促進者、促成者、貢獻者和分享者。

王志民向商界提出三大期望，包括進一步堅定對國家和香港發展的信心，籲商界把自身發展同國家發展緊密結合起來，「相信自己，相信香港，相信國家」，共同推動香港再創新輝煌。另外是希望他們進一步推動香港加快融入國家發展大局，充分發揮在融資、管理、信息、網絡等方面的優勢，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，主動融入國家改革開放，定能為香港加快發展，挖掘新的經濟增長點、開闢廣闊空間。

籲商界進一步支持港府依法施政、凝聚社會共識

還有一項是希望進一步堅定支持行政長官和特區政府依法施政、積極作為，在支持香港發展經濟、提升香港競爭力、改善民生和保持社會穩定等問題上，整個香港社會的根本利益是一致的。王志民籲大家要繼續加強與政府的溝通合作，把維護工商界整體利益同維護香港繁榮穩定結合起來，堅定支持政府廣泛團結各方力量、凝聚社會共識、提升管治威信，「就一定能夠更好地共同續寫獅子山下發展新故事、繁榮新傳奇。」