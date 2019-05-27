【鄭若驊仲裁案】曾鈺成引述知情人士　指鄭爭議頻生緣於倉猝上馬

律政司司長鄭若驊上任後爭議不斷，有傳媒揭發鄭若驊上任後繼續處理3宗私人執業的仲裁案件，質疑她未有如實作出申報。鄭若驊最終承認，其中兩宗為她加入政府向特首申報的六宗個案之內，餘下一宗因在上任前已辭任該案的仲裁員，認為毋須申報。 立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成在報章專欄以《倉猝上馬》為題撰文，他引述有知情人士指，鄭若驊上任時處理個人問題狼狽不堪，是由於她加入政府的決定過於倉猝。該知情人士解釋，林鄭在2017年3月當選特首後，已邀請鄭若驊加入其新班子擔任司長，惟鄭若驊當時未有接受邀請，其後經過林鄭多番遊說，至2017年底才答允接任律政司司長一職，指鄭若驊由作出決定到正式就職的時間十分短促，故來不及處理手上物業的僭建物和未完成的仲裁個案。

曾鈺成擔心鄭若驊的例子，或會影響日後政府組班。（資料圖片／鄭子峰攝）

曾鈺成憂影響日後政府組班

鄭若驊去年一月接任律政司司長一職，特首林鄭月娥當時表示，批准鄭若驊在上任後繼續處理六宗仲裁案，並強調六宗案件的工作「接近完成」，惟近日傳媒揭發鄭若驊在上任後，繼續處理三宗私人執業的仲裁案件，質疑她未有如實作出申報，最終鄭若驊承認其中兩宗為她加入政府向特首申報的六宗個案之內，餘下一宗因在上任前已辭任該案仲裁員，認為毋須申報。

曾鈺成在專欄中指，若根據鄭若驊的說法，認為鄭處理私人執業案件並無不當，但認為傳媒的炒作「不可避免地對她本來經已並不太好的公眾形象造成進一步的損害」，又認為她要在一天內兩次向公眾解釋事件，影響她處理公務的專注力。

曾鈺成又指，鄭若驊多次受到負面輿論的困擾，上任即被揭發僭建，惟向公眾解釋時卻「左支右絀」。曾鈺成指鄭若驊是享譽國際的仲裁專家，曾擔任多項公職，一向給人精明能幹的印象，反問：「為甚麼危機處理的表現竟如此不濟，很多人都覺得奇怪。」

他引述知情人士指，鄭若驊上任時處理個人問題狼狽不堪，是由於她加入政府的決定過於倉猝。該知情人士解釋，林鄭當選特首後便邀請鄭若驊加入其班子擔任司長，惟「襄王有夢，神女無心」，鄭若驊當時未有接受邀請，其後經過林鄭多次遊說，至2017年底才答允接任律政司司長一職。

該知情人士指出，鄭若驊從作出決定到正式就職的時間十分倉促，來不及處理手上物業的僭建物和未完成的仲裁個案，認為若有較充裕時間讓鄭在加入政府前，把個人問題處理好，就不會留下惹人非議的話柄。

曾鈺成擔心鄭若驊的事例，或會影響日後政府組班工作。他解釋，特首當選後才可以開始籌組管治班子，惟六月初便要向中央政府提交班子名單等候任命，當中只有大約兩個月時間組班。他指若由合適的公務員轉任問責官員，情況尚較簡單，但商界或專業人士要加入政府，大多需要一段時間清理私人轇轕，他直言：「看見鄭若驊的境況，日後要在政府以外找人當官，恐怕更難了。」