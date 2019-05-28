【逃犯條例】劉兆佳稱港府未有做好政治動員工作　處事高度自信

因應「潘曉穎案」引發保安局提出修訂《逃犯條例》，並以具迫切性為由，促請立法會盡快完成審議，好讓港府有法律基礎與台灣方面展開移交陳同佳的實質準備工作及落實細節。全國港澳研究會副會長劉兆佳今早（28日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，與內地訂立移交逃犯協議早已是「國家層面的事情」，形容現時政府的方案只是「走了半步」，未盡全面。 修訂《逃犯條例》爭議不斷，劉兆佳指出，港府處理修例較為失策之處，是一開始未有動員建制派支持，以及尋求中央協助，反映港府「高度自信」。

劉求佳認為，當局處理修例較為失策之處，是一開始未有做好政治動員工作，反映政府高度自信。（資料圖片／梁鵬威攝）

港人陳同佳涉於台灣殺害女友潘曉穎案震驚港台，惟因兩地未有刑事相互法律協定，香港至今未能以謀殺罪檢控陳同佳，保安局遂提出修訂《逃犯條例》，允許任何與港未有長期刑事法律協助地區，以一次性個案形式移交逃犯，並允許特首作出證明書提供基礎，啟動處理臨時拘捕及移交的請求。

劉兆佳表示，他早於2015年的著作中提及，國家安全存在兩個大漏洞，分別是《基本法》23條未立法及未有與內地有長期移交逃犯的協定，使香港變成避難所，不少內地人利用這個漏洞轉移資產，成為罪犯潛逃外地的跳板。

他認為，過去中央礙於種種政治原因，避免挑起爭議而未有要求修例，惟去年潘曉穎案發生，修例一事變得非做不可。

劉兆佳又指出，現時《逃犯條例》已由法律問題升級成政治問題，涉及國家安全、「一國兩制」和國家主權。他認為，當局處理修例較為失策之處，是一開始未有做好政治動員工作，「冇聯繫好建制派一齊打仗，亦都冇做好尋求中央協助這方面的工作，可能反映特區政府高度自信。」

與外國勢力聯手：中央好唔開心

劉兆佳稱，國家一直不希望香港捲入外國糾紛，惟本港反對派與外國勢力聯手否定《逃犯條例》，令到中央「好唔開心」。他稱，理解西方國家因不相信中國政府而對條例提出憂慮，但認為該些國家並非反對修例，又認為現階段政府應說服中間游離分子，例如商界的支持。

立法會審議《逃犯條例》草案的法案委員會早前陷入僵局，政府逐提出把草案交付大會審議。（李澤彤攝）

因涉三年前旺角騷亂而被控多項罪名的本土民主前線前召集人黃台仰，獲德國批出難民庇護申請。劉兆佳表示，中央和香港對於此事持「非追究不可」的態度，因德國的舉動沾污了香港司法獨立的形象，除了通過外交部與德國溝通外，亦會透過國際刑警與德方交涉。