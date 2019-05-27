【逃犯條例】外國駐港人員赴立會　葉劉：外國商界未受特區重視

多國駐港總領事和名譽領事今日（27日）獲邀到立法會共晉午宴，會後新民黨葉劉淑儀承認，現場領事沒有表示支持修例，又關注條例內容和處理手法，例如修例後，移交個案不會交到立法會審議，人權保障是否因而較弱。

葉劉淑儀表示，現場領事沒有表示支持修例。（盧翊銘攝）

葉劉淑儀表示，席間主要與澳洲駐港總領事聊天，又指現場領事沒有表示支持修例，直言關注條例內容和處理手法，例如修例後，移交個案不會交到立法會審議，人權保障是否因而較弱。她又提及領事表示政府較少約見外國商界，認為外國商界未受重視，希望政府多聽他們的關注。

經民聯梁美芬表示，有領事在沒有很大前設的情況下，要求解釋修例，以及為何目前引起大爭議；亦有領事提及是否能夠盡量有額外機制，讓香港永久居民有更大保障措施，包括設立觀察員，從而令草案順利通過；此外，也有領事要求本國或其他國家人士也受保障。她形容，有關建議具建設性，又認為會面氣氛客觀誠懇，對方原則上了解修例作為法律草案議題，已由在本地進行辯論的議題，演變成為國際間外交、政治角力的議題。她表示，坦誠向對方表示，外國政府如要了解事件，應用恰當方式表達意見，而非用過往數個月的高調介入方式，令情況適得其反，討論空間減少。

被問及哪些領事表態支持或反對修例時，梁美芬就聲稱中午接觸各國領事時，沒有聽到有人反對逃犯移交，但對方確實關注目前政治氣氛。