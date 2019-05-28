【逃犯條例】拒泛民辯論邀請　林鄭：會繼續在立法會答問平台回應

行政長官林鄭月娥今早（28日）出席行政會議前表示，泛民議員昨日提出電視公開辯論，但她認為整個修訂條例的工作是政策、法律課題，而草案也提交立法會，立法會最是最適合作辯論和回應的地方。 她又指，上次她親自到立法會出席行政長官答問環節，一半提問都圍繞《逃犯條例》修訂，她願意以既定的平台繼續回應相關問題。

行政長官林鄭月娥表示，會繼續在立法會行政長官答問環節的平台回應有關逃犯條例的問題，換言之，他不會出席泛民邀請她出席的公開電視辯論。（洪嘉徽攝）

林鄭表示，修例的主事官員，包括保安局長，律政司長，會在立法會回應議員提問，而草案將在下月12日恢復二讀，保安事務委員會亦答應召開特別會議，討論未能在法案委員會上討論的內容。

她強調，政府的同事會悉力以負，如保安事務委員會特別會議後有需要，歡迎再開會，而有關會議也會在網上公開直播，讓社會了解相關討論。

她又指，與總商會主席交流後，對方表示支持條例，惟對方有憂慮，認為額外保障可再多一點。林鄭指，除了總商會之外，政府與其他團體，例如建制派議員商討類似的議題，經過解釋後他們同意要修訂《逃犯條例》。她亦表示聽到社會對修例的擔憂，並會作出回應，指不同團體提出具建設性的額外措施，正進行整合並會一次過回應有關建議，否則「每日就不同團體提出個別建議建議進行回應，社會收到的信息會比較混亂。」她又指會盡快回應建議，如有關建議會進一步修改現有的修例草案，有關修改草案的截至日期是6月1日，政府需依照立法會程序來做，此外亦需要讓團體及立法會議員在開展辯論前掌握最新及全面的資料。