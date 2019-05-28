【黃台仰獲庇護】周浩鼎到德領事館抗議　要求撤銷庇護

涉及2016年旺角騷亂案，棄保潛逃的本土民主前線前召集人黃台仰，以及成員李東昇，早前獲德國批出政治難民庇護身份。 繼工聯會立法會議員陸頌雄上周四(23日)，到位於金鐘的德國駐港領事館請願後，民建聯立法會議員周浩鼎今（28日）亦到德國駐港領事館，抗議德國政府給予兩人庇護，要求撤銷對兩人的庇護，停止干預香港內部事務及任何損害香港法治及司法獨立聲譽的行為。

民建聯今（28日）到德國駐香港領事館所在的統一中心地下，抗議德國政府給予兩人庇護。（高仲明攝）

民建聯一行約20人到德國駐港領事館所在的統一中心地下抗議。他們手持寫有「抗議包庇暴動逃犯」、「德國政府顛倒是非」等字樣的紙牌，又高呼「停止干涉香港事務」、「反對縱容犯罪分子」等口號。

周浩鼎表示，黃台仰及李東昇是在2016年旺角騷亂案中擔任策動的角色，經警方調查後，控告兩人觸犯暴動罪，屬刑事罪行，並非與政治立場有關。他強調兩人絕非「難民」，而是「逃犯」。他批評德國干預香港內部事務，錯誤地向國際發出包庇縱容刑事罪犯的惡劣信息，有抹黑香港司法制度，讓國際社會誤以為香港存有政治迫害，令香港的法治及聲譽受損。

對於德國政府發聲明指，德國聯邦移民和難民辦公室是依法並獨立決定是否批出難民身份，德國外交部並沒參與決策過程。周浩鼎表示，看不到德國政府對給予黃台仰與李東昇庇護有任何解釋，而該聲明亦不足以釋除香港人的疑慮，認為聲明「沒有任何作用」。

周浩鼎等人將請願信遞交予與德國駐港領事館的人員後和平散去。