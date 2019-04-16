【丁權無國界】大馬男賣丁權　劉業強家族公司涉套丁　林鄭拒評

《香港01》周一（15日）報道，17名新界原居民馬來西亞後裔，早年在屯門掃管笏村申建丁屋，三名男丁受訪時承認以約10萬港元售出丁權，而鄉議局主席、行會成員劉業強的家族公司參與賣地及為男丁融資建屋，涉嫌套丁。 行政長官林鄭月娥今早拒評事件，僅稱個案應轉交地政總署處理，亦未回應政府曾否研究海外丁權問題。

《香港01》周一（15日）報道，17名新界原居民馬來西亞後裔，2011至2014年在屯門掃管笏村申建丁屋，三名涉事男丁受訪時承認以約10萬港元售出丁權，而鄉議局主席、行會成員劉業強的家族公司參與賣地，以及為大馬男丁融資建屋。（香港01製圖）

大馬男丁認賣丁權 劉業強負責借貸 林鄭拒評

特首林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒，被記者問及如何跟進劉業強家族公司涉嫌套丁，而17名並非在港出生、沒有居港權的大馬男丁獲批准建丁屋，以及她作為發展局前局長，曾否研究海外丁權對香港的潛在影響等問題。

林鄭月娥拒絕評論事件，亦無回應政府曾否研究海外丁權問題，僅稱由於事件涉及個案，應轉交相關部門、即地政總署處理，「並不希望行政長官就香港每一個個案作出評論」。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前會見傳媒，被記者問及如何跟進外國男丁獲批准建丁屋一事，她回應指個案應交地政總署處理，但無回應政府曾否研究海外丁權問題。（張浩維攝）

17大馬男丁屯門建丁屋 劉皇發、劉業強參與

高等法院上周一（10日）歷史性裁定丁權受基本法保障，法官的判辭明言地政總署有全權審批丁屋申請。不過《香港01》發現，屯門掃管笏村一批近年落成的丁屋，當中17間均由大馬男丁申請興建，雖然他們沒有居港權，但署方仍批准建屋。部分丁屋建成後即補地價出售。

記者早前遠赴大馬，暗訪三名涉事男丁，當中兩人直認收錢出售丁權，而查冊顯示，這批疑牽涉套丁操作建成的丁屋，土地原本屬於已故鄉議局主席劉皇發的公司，文件顯示，現任鄉議局主席、行政會議成員劉業強亦曾獲部分男丁授權借貸建屋。

議員轟政策不公、地政署失職

兩名議員均批評事件反映地政總署失職。公民黨譚文豪指，大馬男丁並非在港出生，亦無居港權，卻獲准興建丁屋，對港人極不公平。議會陣線朱凱廸指，地政總署負責審批丁屋申請及掌握大量文件，卻一直對「套丁」視而不見，認為署方必須盡力追查今次事件中，收購丁權及參與串謀的人士或公司。



地政總署上周五（12日）回覆記者查詢指，對上述涉嫌「套丁」個案，屯門地政處會按既定程序進行調查及跟進，包括把懷疑個案轉介執法部門作刑事調查。

圖為涉嫌以大馬男丁丁權套丁，建成的屯門掃管笏丁屋屋苑。每棟售價約1,400萬元。（梁祖饒攝）

劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展屋苑簡介圖。（香港01）

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回顧丁權重要歷史發展。（香港01）

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劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展文件

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