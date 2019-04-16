【丁權無國界】劉業強首回應家族涉套丁指控：以偏概全

鄉議局主席劉業強今日在鄉議局執委會會議後，首次回應《香港01》昨日（4月15日）獨家刊登劉氏家族涉套丁，及涉事屋苑由馬來西亞男丁出賣丁權申建的調查報道。 劉業強強調原居民身份不在於香港身份證、居港權，又指有傳媒別有用心，質疑海外男丁是否值得擁有丁權。他又說父親劉皇發依法守法，形容相關調查報道為「以偏概全，毀人清譽」。

劉業強今日（16/4）首次回應《香港01》就他家族涉嫌套丁的調查報道，指報道「以偏概全」。（資料圖片／張浩維攝）

劉業強今日下午在鄉議局執委會會議後，主動向記者回應「有關先父劉皇發及家族成員的報道」。

他說已故鄉議局主席劉皇發，服務新界及香港幾十年，「從來依法守法，為鄉民謀福祉」。他指報道「以偏概全，事實甚至是毀人清譽，懇請傳媒注意，不要過份解讀」。

+ 6 + 5 + 4

不應剝奪海外原居民權益

「原居民身份不在於香港身份證、居港權。」劉稱海外丁權是因為歷史問題，主因是舊日港英為發展新市鎮，沒收土地，令新界原居民要遠走他方去外國做餐館。他說不應剝奪海外原居民的權益，因為他們總有一日會回鄉告老。

他又批評：「有傳媒別有用心，經常打擊原居民，甚至質疑海外男丁是否值得擁有丁權。」他強調法庭已裁定丁權受基本法第四十條所保障，無容置疑。他發言後隨即轉身離去，無回應記者提問。

+ 2

刊登前曾向劉業強查詢 當時稱未有資料

《香港01》記者昨日獨家刊登報道（詳見另稿），已故鄉議局主席劉皇發將屯門掃管笏地皮售予17名馬來西亞男丁，男丁其後授權現任鄉議局主席劉業強借錢建丁屋。記者早前遠赴大馬，暗訪涉事3名大馬男丁，他們說父系為香港原居民，他們家族的男丁都出售丁權圖利，每人賺取10萬元。他們更透露中間人安排香港律師到吉隆坡，又大呻不滿丁費過少。

記者在刊登前曾向劉業強查詢，他當時只以電郵回覆：「本人暫時未有資料，未能回應。」

回顧丁權重要歷史發展。（香港01）

+ 7 + 6 + 5

劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展文件

請按下圖：