【逃犯條例】立法會擬加開20小時會議　保安局密集式晤商會社團　

政府修訂《逃犯條例》引起社會關注，特首林鄭月娥內閣官員今日（28日）分頭出擊，局長李家超下午與香港廣東社團總會會面，而商務及經濟發展局局長邱騰華則與保安局副局長區志光等官員，與各大商會開會，會後中華總商會及廠商會代表均指，會繼續支持修例工作。

中華廠商聯合會會長吳宏斌（鄧穎琳攝）

據了解，李家超下午與香港廣東社團總會會面，而邱騰華則與區志光、律政司國際法律專員曾強等，與各本地商會及中小企代表約10人開會。

廣東社團總會執行主席、全國政協委員鄧清河接受《香港01》查詢時指，由於部分會員對修例不太認識，擔心受影響，故安排李家超與會員會面。他形容會面尾聲，各人均鼓掌支持，他自己更是「茅塞頓開」，「我感覺好好多」，總會會繼續支持修例工作。

有份出席商經局安排會議的中總副會長袁武接受《香港01》查詢時指，政府官員就修例解釋得很清楚，表明哪些嚴重罪行需要引渡，又重申若相關罪行在香港不屬犯法，就不會被引渡等。他提出政府需要表明，外國哪一個層級的機關可以提出引渡申請，強調中總一直支持修例。

另一名有份出席的廠商會會長吳宏斌接受《香港01》查詢時指，政府官員於會上只是再次解說方案，有說明有機會在法例以外作出補充保障，但未有詳細闡述。他表明廠商會立場不變，會支持政府修例。

另外，立法會保安事務委員會主席陳克勤有意在本周六（1日）、下周一（3日）及下周三（5日）分別加開8小時、4小時及2小時特別會議，討論逃犯條例修例。加上將原定下周二（4日）4小時例會，改為討論逃犯條例修例，以及本周五（31日）已決定召開的特別會議，政府將會有最多20小時在立法會解釋。