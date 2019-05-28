【逃犯條例】街坊巡遊天水圍　呼籲市民上街反修例　內地人都撐

政府提修訂《逃犯條例》，並決定下月12日直接交上立法會大會審議，此事引起社會及國際關注。昨晚(28日)有社區團體在天水圍為宣傳反對修例的信息，不以傳統的定點街站宣傳，發起社區小型巡遊，帶著反對修訂逃犯條例的橫額巡遊天水圍各處，呼籲街坊6月9日上街遊行反修例。發起行動的社區人士表示，沿途有不少熱心街坊加入，就連內地人也同樣表態反對修例，希望香港不要步內地後塵。

昨日一行十五人拉著「撤回送中惡法 6月9日齊上街」的橫額巡遊天水圍，他們於傍晚七時在天水圍西鐵站起步，途經天盛、新北冮、天晴邨等十個地方，最後行至天悅解散。發起行動的郭文浩表示，巡遊原本只有九人，分別是來自不同社區團體的朋友，當到達西鐵站時曾被職員驅趕，途中有街坊見狀加入幫忙宣傳，故讓巡遊增至十六人，「這些街坊都是平時沒有聯絡的，全部都是中途加入。」

15人拉起「撤回送中惡法」橫額，手持呼籲遊行的標語，遊走天水圍12個地點。（受訪者提供）

巡遊代替定點街站 走入「深紅社區」反修例

選擇巡遊的方式取代定點街站，原因是他們留意到天水圍有較多親建制的「深紅社區」，地區人士普遍宣揚支持修訂案，有很多居民或不知道實況，故不希望以特定一個地方作宣傳，以巡遊方式來擴大接觸面，「由南至北宣傳，讓更多市民都知道這件事。」郭文浩說。

反應較「佔中」熱烈

郭文浩表示，這次落區巡遊觀察到，修訂逃犯條例比起「佔中」和「反國教」更受大眾關注，「有很多人願意停下來聽，街坊都幾關心，以前佔中反而沒有。」在接近4小時的巡遊中，只有5至6個支持修訂的市民對他們反映不滿，較以往的大事爭議少。

有內地遊客反修例

「早前街站也見過有來自廣州的朋友表示反對修例，他也認為如通過修例，香港就可能變成大陸城市，他又說現在於微訊圈發布一些資訊，政府人員就會監控你。」他認為司法制度不同，法庭能否有力把關成疑，所以希望這次巡遊能帶聲音入社區，未來也會辦一些社區論壇，讓大眾知道修例的問題。

民間人權陣線（民陣）4月28日就政府修訂《逃犯條例》發起遊行表示反對，大會稱當日有13萬人上街遊行。民陣將於下月（6月）9日再發起遊行反對修例。（李澤彤攝）

「修訂不止是商界的事」

郭文浩認為修訂逃犯條例是影響著各行各業，不只是商界的事，而有街坊平時會到內地工作也會受到牽連，同時一些在內地不可為和不可以說的東西，若在香港也實行了，就變成一國一制。但內地與香港的司法制度完全不同，有人會以為修訂是為了處理台灣謀殺案，但台灣已聲明有關中國的引渡將不會受理，因此通過後台灣也不會處理有關引渡事宜。