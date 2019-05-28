【逃犯條例】泛民斥林鄭「龜縮」拒辯論　尹兆堅：作賊心虛

特首林鄭月娥拒絕民主派提出就《逃犯條例》修訂於電視公開辯論的邀請，因為立法會是最適合作回應及辯論的地方。 民主派會議召集人毛孟靜斥林鄭月娥面對反對聲音表現「鵪鶉、龜縮」。民主黨許智峯質疑林鄭「當年在皇后碼頭與市民辯論的勇氣去晒邊？」，呼籲林鄭「攞返個膽出嚟」，以反駁指立法會內有「保皇黨」為林鄭護航，令民主派議員發言時間受限制，「在這麼不公平的場合下，她就敢來立法會辯論」。

特首林鄭月娥表示，會繼續在立法會特首答問環節的平台回應有關逃犯條例的問題，換言之，她不會出席泛民公開電視辯論。（洪嘉徽攝）

民主黨尹兆堅認為林鄭月娥已陷入一個瘋狂的狀態，包括即使面對歐盟、美國等國家就修例提出質疑，但林鄭竟然說不論受多少批評都要讓修例通過，反映她只要在北京一聲令下，就要霸王硬上弓，即使破壞香港的法治也在所不惜。

尹認為，林鄭已經不是「梁振英2.0」這麼簡單，因為其行為已超越梁振英水平，一直對香港人講大話，又認為她拒絕與民主派公開辯論是作賊心虛。

尹兆堅明日將於立法會大會對林鄭提出不信任動議。他稱，雖然明知在建制派議員人數較多的情況下，動議不會獲得通過，但認為是一個較好的機會與建制派辯論，揭露他們錯誤之處。民主派歐諾軒則邀請林鄭月娥明日親臨大會「同我哋對穿腸」，指她是最適合出席明日辯論的官員，而非政務司司長張建宗。