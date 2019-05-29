【逃犯條例】路透社：3資深香港法官　憂與北京發生衝突

政府修訂《逃犯條例》引起社會關注，《路透社》今日獨家報道，引述3名資深香港法官，指擔心修例後首次允許在香港被捕的逃犯被送往中國大陸審判，法官會與北京發生衝突。 《香港01》現向司法機構查詢。

《逃犯條例》修訂內容持續在社會間引起廣泛爭議

報道指，3名資深法官和12位從事商業和刑事的著名律師向《路透社》表示，修例標誌著香港法律制度面臨其中一次最嚴峻挑戰，並且越來越令商業，政治和外交界困擾。報道引述該些法官及律師，指香港以英國為基礎的普通法制度，引渡是基於接受國公平審判和人道懲罰的推定，直言對「由中國共產黨控制的法律制度沒有信心」，又指其中一位經驗豐富、但擔心事件屬敏感事項而不願具名的法官指「修例忽視了這種信任的重要性，在大陸來說，它根本就不存在」，坦言「我們中的許多人認為這是不可行的……我們深受困擾」。

報道引述一些法官表示，中國與香港的關係越來越密切，引渡聆訊的範圍有限，這將使他們沒有多大的迴旋餘地。法官們擔心，如果他們試圖阻止備受矚目的疑犯越過邊境，他們將面臨來自北京的批評和政治壓力。相反如果他們批准有爭議的引渡請求，當地批評者可能會指責法官只是為北京行事，從而貶低香港司法獨立。

報道稱，部分法官、著名律師和外交官承認需要就引渡逃犯到大陸設立長期協議，但是內地首先需要改善其體制，並需要通過廣泛協商和更嚴格的保障措施，才能達成協議。

法官按照慣例不對政治或立法事項發表評論，故報道指今次是他們首次公開討論此問題。

報道指中國司法部及終審法院首席法官馬道立拒絕發表評論。保安局回應《路透社》時稱，只有在所有「人權和程序保障措施」得到滿足，並且提出要求的司法管轄區已「承諾保障這些保障措施」之後，任何引渡案件才會提交法院審理。

身為大律師的經民聯立法會議員梁美芬表示，引渡申請的批准倚重法官，且疑點利益歸於被告，就算美國向加拿大要求引渡孟晚舟的個案亦需要法院嚴格把關。她又認為，香港法官屬終身制，在「一國兩制」下，不需要擔心會與北京產生衝突。