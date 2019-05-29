【逃犯條例】刑期門檻擬提高至7年　重婚、走私等罪或可免移交

保安局局長李家超昨(28日) 接受電視台訪問時表示，考慮將《逃犯條例》移交罪行的刑期門檻由3年增至7年，究竟此一讓步會令多少跌出引渡法網？ 翻查資料，37項罪類中如重婚罪、妨礙司法公正及走私等最高監禁7年的罪類均有機會免於引渡；不過如刑事毁壞、縱火、以欺騙手段取得財產或金錢利益等最高監禁10年或以上的疑犯則仍有機會被移交。 港大法律學院首席講師張達明接受《香港01》查詢時表示，港府列出的37項可移交罪類中，沒有太多是低於7年的最高監禁期，舉例盜竊罪便多於七年刑期，他認為將移交門檻提升至7年「沒太大意思」。 自由黨鍾國斌則指有關修例可大大紓緩商界憂慮，「好多冇咁嚴重嘅罪行都被抹咗，我不敢講是百分百，但至少七八成商界的擔憂已解決」。

張達明（資料圖片）

對於李家超表示可考慮將逃犯移交香港服刑，張達明表示，目前《逃犯條例》最關鍵的是如何保證被移交者獲公平、公正的人權保障及審訊，惟現時政府仍未有正面回應。

張達明表示，根據聯合國指引，要求申請引渡一方應執行《公民權利和政治權利國際公約》，確保被移交人士能獲得公平審訊，若未能符合，絕對不可移交。張達明指，政府不願於條例中加強保障，包括賦予法庭權力，審視要求一方有沒有公平審訊，他日或有機會引起法律上的爭拗。

楊岳橋稱，政府當初提出修例，其中原因是不希望香港變成逃犯天堂，惟政府考慮將刑期門檻提高至七年，是否容許涉及判刑七年以下的逃犯自由在香港「逍遙法外」。（資料圖片/洪嘉徽攝）

公民黨黨魁楊岳橋則認為政府有邏輯謬誤。他批評，政府當初提出修例，其中原因是不希望香港變成逃犯天堂，惟政府考慮將刑期門檻提高至七年，是否容許涉及判刑七年以下的逃犯自由在香港「逍遙法外」，變相接受香港變成「小型罪行逃犯天堂。」

不過，本身是商人的自由黨黨魁鍾國斌對政府修訂「收貨」。他認為，有關修訂足以解決大部份商界擔憂，「第一有時間限制（設追漓期限），我1995年做的事就一定冇事；2001年做的都可能無事。」其次是由於內地《刑法》第389條豁免條款：「因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。」換言之商界如能證實自己被迫行賄亦可脫罪，「當然你要自己證明啦。」鍾解釋，將刑期門檻由三年提高至七年，「好多冇咁嚴重嘅罪行都被抹咗，我不敢講是百分百，但至少七八成商界的擔憂已解決。」

至於由律政司提出設監察員制度，鍾認為該制度一般實行於國與國之間，不能完全套用在香港與內地的情況，「但可以沒那麼高規格，或者沒有國與國之間的duty(責任)。」鍾表示港府至少可以安排人員，「好似駐京辦、駐粵辦（人員）」前往探視被移交港人」，重點在於中央是否接納相關建議，「如果中央肯接納，就什麼安排也可以。」