【逃犯條例】胡漢清倡移交門檻增至五年　指政府修例用心良苦

基本法研究中心主席胡漢清早前就《逃犯條例》修訂提出7項建議，包括建議把移交罪行的刑期門檻，由3年提高至5年。胡漢清今天（29日）接受香港電台節目《千禧年代》訪問時，形容政府修訂《逃犯條例》是「用心良苦」和「自動獻身」，又認為市民和很多律師也不認識《逃犯條例》。他認為應先通過修訂，通過後立法會可提出修訂，法庭也可移交個案把關，又以「一地兩檢」為例，指當時反對者「講到有心魔」，反問：「依家通咗車，有無講到咁恐怖？有無心魔？定係方便咗？」 胡漢清又批評「港人港審」建議，形容是「好錯」的看法，不尊重要求移交的國家或地區，又指「港人港審」猶如外國在鴉片戰爭後於中國行使的領事裁判權（Extra-territorial right）。

胡漢清（資料圖片／盧翊銘攝）

胡漢清指出，政府修訂《逃犯條例》是「用心良苦」和「自動獻身」，他指保安局局長李家超多次向他表示，《逃犯條例》修訂下的個案式移交安排只是臨時性質，最終都是希望與其他國家或地區簽署長期引渡協議。他認為即使通過修例，香港和中國都應商討簽署長期協議。

有聲音認為應先按現行機制處理台灣殺人案，其後再修改《逃犯條例》，胡漢清認為政府有其時間表和考慮，立法後其他國家或地區是否以個案式移交安排申請移式是另一回事。

胡漢清建議將移交罪行的刑期門檻由3年提高至5年，被問到會否令香港淪為刑期5年以下罪行的逃犯天堂，他未有正面回答，不過他在大陸法國家，很多罪行的追溯期都是有限期，例如在內地，最高刑期5年的罪行，追溯期則為5年，至於無期徒刑的罪行，追溯期為20年。

胡漢清認為應先通過修訂，通過後立法會可提出修訂，法庭也可就移交個案把關，又以「一地兩檢」為例，指當時反對者「講到有心魔」，反問：「依家通咗車，有無講到咁恐怖？有無心魔？定係方便咗？」

他又批評「港人港審」建議，形容是「好錯」的看法，不尊重要求移交的國家或地區，又指「港人港審」猶如鴉片戰爭後，外國在中國行使的領事裁判權（Extra-territorial right）。

胡漢清認為法庭可就個案移交把關，認為法庭不只是看表面證據，又指法庭有很強的「公義條件」，認為在不同司法管轄區，就嚴重傷人、殺人的罪行，不同法院對證據充分性的定義都是大同小異。至於律政司司長鄭若驊曾提出監察員的建議，他指內地一直希望改良處理涉及港澳人士案件的手法，他建議全國政協委員可擔任監督員，為涉及港澳人士的內地案件進行「民主監督」。