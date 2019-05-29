【逃犯條例】逾百院校師生聯署反對　吳秋北斥作假：為谷反對雞血

逾百間中小學、大專院校近日發起聯署，反對《逃犯修例》修訂，當中包括特首林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院、保安局局長李家超的母校九龍華仁書院，以及台灣殺人案受害人潘曉穎的母校赤柱聖士提反書院。 有「重炮手」之稱的工聯會會長吳秋北在Facebook發炮，斥「反對派弄虛作假的魔爪竟伸入學校」，又指「反對派」冒充大專院長和中學發起聯署反對修例，批評反對修例者「拉大旗作虎皮」，做法「太無恥太卑鄙」。 親建制的教聯會今早發聲明，稱強烈譴責將有人把政治操作帶進校園，干擾學校的正常運作。

秋北在facebook發文，斥「反對派弄虛作假的魔爪竟伸入學校」，指泛民主派「為谷反對雞血」，冒充各大專院長、中學發起聯署反對修例。（吳秋北FACEBOOK截圖））

吳秋北在facebook發文，斥「反對派弄虛作假的魔爪竟伸入學校」，指泛民主派「為谷反對雞血」，冒充各大專院長、中學發起聯署反對修例，他又指明知大多學校師生都支持修例，認為他們根本代表不了各校，「卻虛張聲勢冒充甚麼校友，並打著各校名稱到處招搖」。

吳秋北又指，反修例聯署表明不代表校方立場或全體師生、校友之立場，是「戴頭盔」和「鬼拍後尾枕」。他斥反對修例者「拉大旗作虎皮」，做法「太無恥太卑鄙」，「拜託別再玷污教育這片淨土」。

教聯會今天早上發聲明，指近日網上出現多個自稱是中學及大專院校師生校友所發起的聯署，反對修訂《逃犯條例》，教聯會認為，政治歸政治，教育歸教育，強烈反對有人將一己的政治訴求帶入校園，企圖利用師生作政治表態，嚴重破壞校園安寧，教聯會認為此風絕不可長，強烈譴責將政治操作帶進校園，干擾學校的正常運作。

教聯會呼籲教師緊守崗位，發揮專業精神，以理性持平的態度看待修例，並教導學生多角度探究修例的利弊。