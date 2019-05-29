【逃犯條例】劉鑾雄撤司法覆核　梁志祥：或收到權威消息不引渡他

華人置業﹙0127﹚前主席、人稱「大劉」的劉鑾雄，今日（29日）透過律師行發表聲明，撤回/中止就《逃犯條例》司法覆核申請。泛民立法會議員直言，劉鑾雄撤回司法覆核，是與澳門方面「傾掂數」；建制派則認為是「適時的撤回」，把個人因素回歸政策層面的討論，有助緩和社會氣氛。 民建聯梁志祥更笑言， 或許劉是收到權威人士的消息，不會引渡他到澳門，才撤回決定。

公民黨郭家麒估計，劉鑾雄撤回對《逃犯條例》修訂的司法覆核是與澳門方面「傾掂數」。（洪嘉徽攝）

公民黨郭家麒估計，劉鑾雄撤回對《逃犯條例》修訂的司法覆核是與澳門方面「傾掂數」，將所有反對聲音趕走。他說，代表劉鑾雄的資深大律師麥高義來頭不小，案件一旦開審，估計會對港府制定修例提出各項質疑，包括諮詢期不足、沒有經過法案委員會審議及提出修訂等，這些並不符合正常制定重大法例的程序，當政府要辯護時，只會落得出醜下場。郭形容現時情況離譜，即商人有財力請得起重量級大狀代表，政府就要和對方「講數」。

郭家麒認為，大劉撤回司法覆核不會減弱市民反對修例的力量，只會令人更加覺得，「有權有勢就可以作出秘密談判」，教人更覺得恐怖。

議會陣線毛孟靜表示，劉鑾雄撤回司法覆核申請，非但不會影響市民對修例的反對，效果甚至適得其反，因她相信是有人向劉承諾不會將他引渡，著他無需擔心，劉才會撤回；然而，她認為該做法，更凸顯修例不是按法治原則處理。

她又指，劉撤回司法覆核申請，原本只是他個人選擇，但其聲明中強調自己愛國愛港，希望舒緩社會撕裂，顯然是「此地無銀」。她又認為，就算將豁免的罪行刑期限制拉長，國際社仍是不會有信心，因大家對內地司法沒信任，「如果它要針對你，絕對可以包裝罪行。」

毛孟靜提到路透社報道引述有資深法官擔憂修例，她認為，報道顯示連法官亦覺得法庭難以把關，因法庭只能按申請引渡國家提交的表面證供審批申請。

建制派則對「大劉」的舉動表支持。身兼大律師的經民聯梁美芬認為，劉鑾雄撤回司法覆核是一個「適時的撤回」，把個人因素回歸政策層面的討論，有助緩和社會氣氛。民建聯梁志祥則笑言， 劉鑾雄可能是收到權威人士消息，當局不會引渡他到澳門，所以撤回決定。