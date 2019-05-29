【逃犯條例】西環、觀塘人聯署反修例　西環變幻時：是全港大事

政府提修訂《逃犯條例》，修例引起社會及國際關注，並決定在6月12日直接交上立法會大會審議。近日不同行業、學界和團體均發起聯署反對修例，並呼籲市民在6月9日上街遊行。事件今天繼續發酵，社區之內也傳出反修例的聲音，就連西環街坊和私人屋苑的居民也發起了聯署，冀集結地區力量引起大眾關注。

西環友發起聯署反修例

近日不同界別發起反對修訂《逃犯條例》的聯署，事件繼續發酵，連地區街坊也加入聯署行動。昨日（28日）有西環街坊在Facebook群組「西環變幻時」提出西環友聯署反修例的建議，結果不足一日，今日（29日）就有幾位西環居民以「反對送中條例，西環街坊站起來」為名發起反對修訂《逃犯條例》聯署。聯署內文提到，政府強行通過「引渡條例」，令香港現正危如累卵，若然通過修例，將令法治敗壞，更有可能令香港喪失金融中心的地位。一眾西環街坊不滿政府一意孤行，繞過既定程序將條例直上立法會二讀，所以發起聯署反對「送中條例」，並呼籲市民出席6月9日的遊行。

西環人發起聯署反對修訂《逃犯條例》，並呼籲市民參與6月9日的反修例遊行。（資料圖片／李澤彤攝）

西環人：冀打破區議會壟斷意見

西環街坊反修例聯署的其中一位發起人戴毅龍說，這次修訂逃犯條例是全港性的大事，就算是普通街坊也會受到影響，「當法治受到挑戰，其他層面都會接著被挑戰，例如是香港在國際的地位，以及金融中心的角色也有可能被動搖。」戴毅龍補充，以往有很多次具爭議性的法案修改先例，政府都會找區議會支持，然而現今的區議會都被建制派所壟斷，或無法帶出很多市民的聲音。因此他認為一些有代表性的地區專頁和群組，更加應該站出來，讓居民發聲。

戴毅龍表示，這次修例引起了有很多身邊的居民關心，「不單只在網上，就算是平時接觸到的街坊，去搭的士或到茶餐廳，普遍都是反對修訂逃犯條例。」戴補充，事件不只是商界的事，而是普遍市民都很重視，甚至較2014年雨傘運動更具普羅大眾關注，「2014年（政改）那時的聲音較為兩極，今次就不同，比例大約是8比2（8成支持2成反對）。」

希望打破「西環治港」標籤

另一位西環人反修例聯署的發起人葉錦龍指，最初是有街坊不滿外界對西環的感觀就是等同於「西環（中聯辦）治港」，因此土生土長的西環人更加希望站出來發聲關注，打破這種社會標籤，「雖然中聯辦位於西環，但我們西環人也有自己的自由意志，因此必須發聲！」同時葉錦龍指出中西區區議會主席在沒有取得居民的意見下，就表態支持修例，因此更加要站出來反對。

有麗港城街坊發起聯署反修例。（資料圖片）

私人屋苑站起來 麗港城起聯署反修例

除了西環的街坊發起聯署，就連台灣謀殺案遇害港人潘曉穎的居所，觀塘私人屋苑麗港城也有街坊發起了反對修訂《逃犯條例》的網上聯署。聯署內文指出，修例引起了國際社會對香港的自治權及法治的憂慮及關注，以及證明國際對中國現存司法及其執行部門缺乏信心，故發起了聯署表達對《逃犯條例》修訂的關注，冀堅守香港的法治精神及司法制度，並希望港府不要對遇害者的傷口撒鹽。居住在麗港城的李煒林也參加了這次聯署，他就表示不少麗港城的街坊都有中港兩地的中小企業生意，同時一般市民也會關注事件，擔心受到條例影響。