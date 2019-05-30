【逃犯條例】3法官匿名就修例表憂慮　陳景生指執業40年前所未見

《逃犯條例》修訂掀起社會爭議，《路透社》昨天（29日）刊登本港3名資深法官的匿名訪問，法官在訪問中表達對修例的憂慮，指擔心修例後會把法官和北京放在衝突的位置，又指法律界很多人都認為修例不可行，並對修例感到極為不安。 大律師公會前主席、資深大律師陳景生今日（30日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，明確指出法官不應就公共事務發表意見，認為今次3名法官接受匿名訪問，反映他們對修例極為擔心和有強烈感受，才逼不得已表態。他又直指，執業40年以來未試過有現任法官如此表態。

陳景生指出，政府提出修例後，一直擺法庭上枱，直至最近幾日減少有關論調。（資料圖片）

反映法官對修例有極深感受

曾多次被委任為高等法院特委法官的陳景生憶述，李國能2007年擔任終審法院首席法官時，向法官明確指出不可以就公共事務和政治事件表態，也不可參選選委和公開就選委會選舉表態。

他相信接受匿名訪問的3名法官應清楚知道不應就《逃犯條例》修例發表意見，但今次仍選擇公開表態，反映他們對修例極為擔心和有強烈感受，才逼不得已表態，又直指，執業40年以來未試過有現任法官如此表態。

陳景生又指出，政府提出修例後，一直擺法庭上枱，直至最近幾日減少有關論調。對於有指法庭可以就移交個案把關，陳景生批評講法誤導市民，指法庭無權審理政治事件，只可根據證據和先例作審判，有很多限制，法官不可自行調查要求移交的國家或地區為被移交者提供甚麼司法保障。

2016年，法律界發起黑衣靜默遊行，由高等法院途經金鐘道、皇后大道中及德輔道中，行至終審法院，反對人大常委會將就《基本法》第104條釋法。（資料圖片/羅君豪攝）

法律界下周黑衣遊行 陳景生冀為市民帶出正確訊息

公民黨法律界立法會議員郭榮鏗昨天表示，法律界下周四（6日）將舉辦黑衣遊行，是法律界有史以來第5次發起黑衣遊行。陳景生表示，若時間許可，他會參與黑衣遊行，認為遊行即使無法為情況帶來改變，但希望為市民帶出正確訊息。他又表示會出席民陣於6月9日發起的反修例遊行。

華人置業（0127）前主席、人稱「大劉」的劉鑾雄，昨天透過律師行發表聲明，撤回/中止就《逃犯條例》司法覆核申請。陳景生指出覆核申請人可隨時撤回覆核，是申請人的權力，不過他提到「大劉」在聲明最後的一句提到「劉先生已作出了他個人努力」，形容這句有點「耐人尋味」，相信「佢有訊息想帶畀一啲人聽」。