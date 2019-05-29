【逃犯條例】反修例遊行　中環餐廳老闆夥食客上街派水：蝕都要去

民陣早前宣布，將於6月9日再次發起反對修訂《逃犯條例》遊行。位於中環的餐廳「老友記」事頭婆劉咏芝於29日在網上發帖稱，遊行當天上午會提供八折優惠，其後希望食客能一起搬水到遊行隊伍中，派水給參與遊行的人士。她說這樣做是想團結街坊，認為修例迫在眉睫，「今次仲唔行出嚟點算香港人？」 攝影：林振華

免費派水 望團結街坊

劉咏芝表示，她預計購買五箱水，而餐廳則會在6月9日早上11時至下午1時，向市民提供八折食物優惠，吃飽後一同上街反對今次修訂逃犯條例，她亦期望街坊能一同搬水到遊行隊伍中把水派給有需要人士，「幫到幾多就幾多。亦希望可以團結街坊，想大家同心協力，一齊行出嚟。」

寧蝕錢亦要上街：我哋死梗喇！

一向關心香港，熱衷社會運動的她，曾參與反國教大遊行，每年7.1亦會站出來。然而，上次4月28日的反《逃犯條例》遊行，她為了做生意沒有參加，事後後悔莫及。「星期日係最好生意的日子，但賺唔賺錢已經唔重要，搵少一日半日錢唔會點。但呢條法例修訂之後，我哋（香港人）死梗喇！所以今次就算蝕錢都要去！」

劉咏芝說：「呢條法例修訂之後，我哋（香港人）死梗喇！所以今次就算蝕錢都要去！」

「香港我哋㗎嘛！」

劉咏芝說，她有一位朋友，在香港過關至內地時被內地海關扣留，其後雖然法庭未起訴，「但他已在內地坐咗三年監。」她搖搖頭說：「有人話：『你唔犯法咪冇事囉！』但依家問題唔係有無犯法，而係就算無犯法，也分分鐘有事。」她坦言不害怕站出來，「驚就一齊驚，死就一齊死。香港我哋㗎嘛，香港人都唔團結、唔救自己、唔行出嚟，你仲點算係香港人？」

相信團結就是力量

遊行真的有效？「唔知㗎，可能有效。」她說，雖然現時的政府不是一個會聆聽市民聲音的政府，「而係一個斷送香港人去討好皇上的狗賊！」但她又樂觀地表示，2012年的反國教大遊行也成功了，而是次修例影響廣泛，相信團結就是力量，「唔好理後果，做現在可以做的事。」萬一失敗？她斬釘截鐵表示：「我會走！」