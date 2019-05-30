【逃犯條例】新民黨投票現分歧？　葉劉批刑期門檻提高傾斜商界

《逃犯條例》修訂備受爭議，連新民黨內部亦出現分歧。39名建制派議員經過內部討論得出最大共識，向政府提交兩項建議，包括把可移交的罪行刑罰年期由3年提高至7年或以上，同時要由中央機構才能申請移交，以內地為例就是最高人民檢察院。 身兼大律師的新民黨立法會議員容海恩認同倡議，並參與建制派聯署，不過身為保安局前局長的黨主席葉劉淑儀則未有參與聯署，表明對罪行的量刑起點由3年增至7年或以上有保留，認為建議是向商界傾斜，更揚言屆時在大會或投棄權票。

新民黨主席葉劉淑儀（左）反對將移交刑期門檻提高至7年，不過黨友容海恩（右）卻贊成建議，並參與建制派聯署。（李偉欣攝）

葉劉淑儀表示，不參與聯署是基於原則問題，認為政府將移交門檻由刑期由1年增加至3年已經足夠，倘增加至7年或以上，將會豁免了一些嚴重罪行，例如刑事恐嚇及與槍枝有關的案件，影響警方打擊跨境罪行的工作。葉劉認為，政府是「太傾斜商界」，故不參與聯署。

被問到若政府接受建制派的兩項建議，新民黨屆時投票時的取向會有何考慮，葉劉料容海恩將會投贊成票，「我本人就唔投票囉，政府都已經夠票，基於原則理由，政府是太傾斜商界」。但若果政府採納建議，並且經過行會討論後，屆時的投票意向又是如何，葉劉則稱「睇下到時點啦」。

容海恩則指，把移交罪行的門檻由現時的3年增加至7年或以上，當中某些罪行將會跌出可被處理範圍，包括一些性罪行，例如與16歲以下女童性交，與年滿16歲但未夠18歲的人制作色情物品等，但她留意到《刑事罪行條例》中，亦有列出該些罪項，可以在香港審理，故認為即使把門檻提升至7年或以上，仍可保障本港的婦女和兒童，故支持建議。

葉劉淑儀和容海恩於2017年底亦曾因是否支持成立專責委員會調查領展而出現分歧。（資料圖片/梁鵬威攝）

葉劉淑儀和容海恩於2017年底亦曾因是否支持成立專責委員會調查領展而出現分歧。（資料圖片/梁鵬威攝）

翻查資料，葉劉與容海恩出現分歧並非每次。2017年底，建制派提出修改《議事規則》，其中建議修改以呈請書成立專責委員會的門檻，由20人提高至議員人數一半、即35人，以增加提呈請的難度。民主派當時在修規被通過前夕，提出「最後的呈請」，要求成立專責委員會，調查領展拆售商場，獲24名議員支持。以狙擊領展為名的新民黨主席葉劉淑儀當時站立支持呈請，並揮手邀請黨友容海恩一同站立支持，惟容只低頭微笑，未有跟隨，場面「有趣」。

容海恩當時表示，有黨主席葉劉淑儀一人代表新民黨支持呈請，已有足夠的份量，故她未有一同站立支持，又強調自己必定會加入該專責委員會。對於有人藉事件指她和葉劉不和，容海恩明言：「當然沒有這些事」，又指是否支持呈請各有各考慮。