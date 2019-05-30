【逃犯條例】消息：移交門檻調至7年或以上　李家超傍晚見記者

消息指，政府已接納建制派今日（30日）就修訂《逃犯條例》內容提出的兩項建議。 建制派昨晚（29日）向保安局局長李家超提交39名建制派議員的聯署信件，就修訂《逃犯條例》內容，促請政府考慮增加兩項額外措施，包括把可移交的罪行刑罰年期提高至7年或以上，以反映條例草案處理的「特別移交安排」只針對情況嚴重的罪行；以及當各地申請以個案移交的當局，應屬中央機關或部門，以內地為例，必須統一經由國家級部委，例如最高人民檢察院提出移交要求。 保安局局長李家超將於傍晚6時45分，在政總西翼大堂會見傳媒。

建制派昨晚向保安局局長李家超提交39名建制派議員的聯署信件。

39名建制派聯署中，除了立法會主席梁君彥、內會主席李慧琼及實政圓桌田北辰外，亦不包括行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀。葉劉淑儀指，對移交罪行刑期門檻增至7年或以上的建議有意見。

民主派則批評建制派與政府「扯貓尾」，認為是小修小補，重申要求撤回《逃犯條例》修訂。

立法會保安事務委員會明日會召開特別會議討論逃犯條例，保安局局長李家超或副局長區志光、律政司國際法律專員曾強等官員會出席，律政司司長鄭若驊原本不在出席之列。惟一小時後，政府再發給立法會的最新出席名單，鄭若驊又在出席之列。