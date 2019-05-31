【佔中判刑】內會否決支持邵家臻在囚出席會議　謝偉銓籲邵辭職

佔中九子案被告之一，社福界立法會議員邵家臻上月被裁定煽惑他人犯公眾妨擾罪罪成，判監8個月。立法會內務委員會今午（31日）開會討論，工黨張超雄提出希望內會去信懲教署支持邵家臻「外出許可」的申請，在20票贊成、35票反對下遭到否決。 多名民主派議員支持修正案，認為應給予邵家臻履行職務的機會；建制派則反對，認為邵不應該享有特權，由內委會發信亦有施壓懲教署的觀感。

張超雄早前去信內務委員會主席李慧琼，內容稱邵家臻於6月5日的立法會會議中討論的醫療改革議案提出修正案，希望內會能去信懲教署，支持邵家臻的「外出許可」申請。（盧翊銘攝）

邵家臻早前兩度向懲教署申請服刑期間出席立法會大會，均遭懲教署拒絕。工黨張超雄周二（28日）去信內務委員會主席李慧琼，內容稱邵家臻於6月5日的立法會會議中討論的醫療改革議案提出修正案，希望內會能去信懲教署，支持邵家臻的「外出許可」申請，令他能履行議員職務。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓反對讓邵申請外出，認為社福界沒有議員代表情況不理想，呼籲邵家臻考慮辭職，讓政府盡快補選選出該界別代表。民建聯葛珮帆則稱，邵家臻明知自己正在服刑就不要提出修正案，認為他不應享有特權，申請外出只會增加懲教署的工作量。

保安事務委員會主席陳克勤認為做法不合適，稱現時懲教署人手緊張，以內務委員會名義發信，外間會有錯覺以為這是立會整體決定，對此有保留。

議會陣線區諾軒支持建議，指出以往立法會有先例，立法會前議員詹培忠亦曾於在囚期間申請外出立法會，但他一度把詹培忠錯誤說成是李國寶，他希望議員要對事不對人。

提出有關修正案的張超雄表示，懲教署批准「外出許可」早有先例，即使議員間政見不同，都希望同事間可以正相支持，不要上綱上線，「唔好去到咁盡」。

謝偉銓反對讓邵申請外出，認為社福界沒有議員代表情況不理想，呼籲邵家臻考慮辭職。（盧翊銘攝）