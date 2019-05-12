【佔中判刑】剛完成手術　陳淑莊於病房與媽媽共渡母親節　

今天（12日）是母親節，日前完成腦部手術的公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）仍在醫院留院，有朋友為陳淑莊預備一個寫上「母親節快樂」的蛋糕，贈予守候在病房的陳淑莊母親。

陳淑莊於病房與母親共渡母親節。（資料圖片/陳淑莊facebook）

陳淑莊透過facebook小編發出帖文，指陳淑莊今天於病房與媽媽共渡母親節，有朋友為陳淑莊預備一個寫上「母親節快樂」的蛋糕，贈予守候在病房的母親，不過陳淑莊「有得睇無得食」，只能吃白麵包。

小編又透露，陳淑莊母親對女兒面對佔中案一直憂心忡忡，「笑容都少咗好多，心情由最初難以接受Tanya可能坐監，已經好叻逐漸調整至後期平靜面對最壞的結果」。直至4月判刑前夕，陳淑莊與母親吃飯預祝母親節時，陳才「硬着頭皮」告訴母親患上腦腫瘤的事，「上甜品前，女兒拖無可拖，硬着頭皮告訴媽咪她腦腫瘤嘅消息，對auntie的打擊更大，精神恍惚了一段日子。Tanya完成手術，auntie才稍後鬆一口氣，日日在病房照顧Tanya」。

陳淑莊於上月24日因需要接受腦部手術，向法庭申請押後判刑，法官決定將其判刑押後至6月10日。她事後向公眾交代，指復活節前後接受詳細的腦掃描及診斷，發現左腦有一個直徑4.2厘米的腫瘤，較乒乓球稍大，腫瘤壓著腦幹位置，導致腦幹彎曲，壓著部分腦血管及神經，醫生診斷為腦膜瘤。