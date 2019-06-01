【逃犯條例】李家超：中央機關需管轄區有效單位　修例後務實商議

逃犯條例修訂在一片爭議聲中交付立法會討論。保安事務委員會特別會議上，有泛民議員提到，台灣陸委會昨日（３１日）回應傳媒查詢時，指港府對修例作的最新調整措施「無濟於事」，無助減輕外界憂慮及對人權的威脅；呼籲港府「懸崖勒馬、迷途知返」。保安局局長李家超則被質問，如台方無意在修例前提下與港府達成移交台灣殺人案疑犯的協議，修例是否仍有迫切性，同時，台灣方面的中央機關為何？ 李家超回應稱，在有關法律真空填補後，會再與台灣做跟進工作；不過他就再次未能具體確認台方處理移交逃犯的中央機關，僅表示移交要「按司法管轄區內有效單位提出」，現透過策進會和協進平台商討解決有關問題。

李家超表示，條例通過後會再與台灣跟進，移交按司法管轄區內有效單位提出。（余俊亮攝）

港府對《逃犯條例》修訂的最新調整，要求引渡申請必須由當地中央機關提出。陸委會昨日回覆《香港０１》查詢時表示，中華民國是主權國家，擁有獨立的司法管轄權，重申港府修例若是以「一中」架構為前提，台方絕不會接受；陸委會又強調，在港或赴港人士遭移送到中國大陸的風險，是造成各界恐慌的源頭。

立法會保安事務委員會特別會議上，陳志全提及陸委會的最新表態，質疑台灣方面並不接受修例下的移交安排，故修例並無迫切性，要在6月12日的立法會大會二讀。

他又引述陸委會回應其查詢時表示，台灣方面處理移交疑犯事宜的中央機關是法務部，詢問李家超是否能確認處理台灣殺人案時的當地中央機關。

陳志全質疑台灣方面並不接受修例下的移交安排，認為修例並無迫切性。（余俊亮攝）

不過，李家超卻仍未能確認，他指，留意到台方曾說過疑犯應該受到法律制裁，且司法互助大門打開，強調港府在填補法律真空後，會以務實尊重的態度與台灣商議。他又解釋，根據移交逃犯協議範本，提出移交一方「要按司法管轄區內的有效單位，每個地方都唔同，我哋依家同台方討論過，在策進 會及協進平台上，會在商談之間解決這件事。」

不過，李家超卻仍未能確認，他指，留意到台方曾說過疑犯應該受到法律制裁，且司法互助大門打開，強調港府在填補法律真空後，會以務實尊重的態度與台灣商議。他又解釋，根據移交逃犯協議範本，提出移交一方「要按司法管轄區內的有效單位，每個地方都唔同，我哋依家同台方討論過，在策進 會及協進平台上，會在商談之間解決這件事。」