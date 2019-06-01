【逃犯條例】局長逐字讀刑法申辯　林卓廷引習語錄：共黨領導司法

立法會保安事務委員會今（1日）召開特別會議繼續討論《逃犯條例》修訂。多名泛民議員質疑，允許將在港人是引渡到中國大陸，將使有關人士面對不公平審訊。 期間民主黨林卓廷質疑政府聲稱修例根據聯合國範本，但卻沒有如聯合國範本中確保引渡方要有獨立法庭和公平審訊。保安局長李家超則當場逐字朗讀中華人民共和國《刑事訴訟法》第五條和第六條，申辯大陸司法不受干預。該行為引起泛民議員當場發笑。 林卓廷則引用國家主席習近平發言稿，稱大陸「當前司法領域存在的主要問題是司法不公、司法公信力不足問題十分突出……」及「堅持黨領導是中國司法制度的優勢」，質疑大陸沒有司法獨立。李家超則反駁，指林「斷章取義」。

保安局長李家超逐字朗讀中華人民共和國《刑事訴訟法》第五條和第六條，申辯大陸司法不受干預。（余俊亮攝）

《逃犯條例》修訂允許將在港人士移送到中國大陸受審備受社會正義，而中國大陸的是否有公平審訊，則繼續成為保安事務委員會爭議焦點。

林卓廷質疑，聯合國的移交逃犯範本要求申請引渡方要有獨立法庭和公平審訊，但內地「毒奶粉事件」中， 要求維權苦主卻被拘捕，反映大陸是人治，而不是法治，難以確保被引渡的港人有公平審訊機會。

李家超則反駁，指「內地許多法制的東西都寫得清清楚楚」；又當場逐字讀出內地《刑事訴訟法》第五條，稱內地法庭會按法律判案，不受干預。

在場的泛民議員則大聲發笑，郭家麒一度打斷李家超發言，稱「唔好引我哋笑」。李家超則堅持，指「大家都係講法律，國家都有法律」，隨後繼續讀出刑法第六條。

林卓廷則指出，國家主席習近平所撰寫「關於《中共中央關於全面推進依法治國若干重大問題的決定》的說明」，已表明「當前司法領域存在的主要問題是司法不公，司法公信力不高問題十分突出，一些司法人員作風不正，辦案不廉……」他又引述憲法訂明，大陸司法機關全部受到中國共產黨領導，質疑內地沒有公平獨立的司法，批評李家超，「習近平講嘢都老實過你」。

李家超就反駁林「斷章取義」，稱每個司法管轄區內部都會有某些問題出現，強調逃犯條例要求引渡請求方作出保證，讓疑犯可以根據法律提出抗辯。