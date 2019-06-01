【佔中判刑】葉建源探陳健民監　出糧買「白飯魚」　心繫逃犯條例

「佔中三子」之一陳健民4月被判監至今已逾一個月，教育界立法會議員葉建源昨早(31日)與科技界莫乃光一起到壁屋監獄探訪，葉建源透露陳健民用約60元工資買了一對俗稱「白飯魚」的白布鞋，希望開始跑步做運動。

葉建源到監獄探訪陳健民，透露陳健民花首份工資買「白飯魚」。（截圖自葉建源Facebook）

葉建源今日在社交網站Facebook發文，指昨天早上和莫乃光探訪陳健民，形容「教授精神很好，與入獄前風采不減」，他又透露，陳健民在獄中渡過了第一個月，也領取了第一次、約60元的工資，立即買了一對「白飯魚」，以便開始跑步運動。

陳健民被分配到做木工的工作，清潔政府提供的桌子，葉建源寫到，「看起來不是很重要的工作，但教授會認真洗擦桌子上的污漬，現在成為教授忘掉凡世俗事的放空時刻。」

陳健民心繫《逃犯條例》

葉建源又指陳健民掛念香港人和香港人正面對的困境，每天看報紙和看電視新聞，也收到不少支持者或學生寄給他的信，「在我們平靜的對話中，當提到政府毫不講理地倉卒修訂逃犯條例時仍感到他的怒意！」

陳健民說，現在每天都吃得很少，並且吃齋，晚上空閒的時間會教囚友英文，由簡單和實用的英文教起，以便他們出獄後有用，不少囚友都認真地學，並且記下筆記以便温習。

葉建源覺得，陳健民說自己是有信仰而沒宗教的人，但陳健民所展現的善，與不少有著宗教信仰的當權者所做的事，葉建源反問「誰較值得尊敬？誰才具有義人的情操？」