【逃犯條例】網民發起白宮聯署　截至周六已累積逾7萬簽名

社會關注政府修訂《逃犯條例》，多間大專院校、中學師生及校友連日來發起網上聯署反對，有網民亦發起白宮聯署，擔心修例會威脅個人安全和自由，促請美國就修例發表意見，並審視與香港簽訂的引渡條約，聯署發起至今，截至本港時間周六傍晚五時，已有逾七萬人參加。

網民就《逃犯條例》修訂發起白宮聯署，至今有逾71000人參加。（網站截圖）

有網民於本月15日就《逃犯條例》發起的白宮聯署，至今有逾七萬人參加聯署，香港眾志前立法會議員羅冠聰在fb呼籲網民參加聯署，只要有10萬位網民聯署，白宮就需要回應相關訴求。他舉例指，2003年港府就《基本法》23條立法，白宮發表聲明反對，各國隨後亦相繼發表聲明，認為此舉有助營造更龐大的國際壓力，令林鄭更舉步維艱。

美國前總統奧巴馬於政府於2011年設立「We The People」網站，市民可就不同議題開設聯署運動，當聯署在30天內達到10萬個簽名或以上這個目標，白宮會就議題作出官方回應。不過，自美國總統特朗普上台後，有多達七項聯署即使到達10萬人簽名，但白宮在今年1月起已沒有就任何達標聯署回應。

本港不少政治人物曾透過「We The People」發起聯署，希望國際關注本港某些議題。在2016年，有網民就銅鑼灣書店事件發起聯署，要求華府關注書店多名職員和股東神秘失蹤事件；同年亦有人發起聯署，促請美方就當局取消陳浩天和梁天琦的參選資格，制裁中國。