【逃犯條例】否決邀請大律師公會出席委員會　泛民提逾百條修正案

立法會保安事務委員會今（1日）舉行第二次特別會議，討論《逃犯條例》修訂相關事宜。泛民提出的多項臨時動議被否決，其中包括工黨張超雄提出讓大律師公會和律師會出席餘下的委員會會議，提供專業意見，亦遭建制派反對下未能通過。 泛民最大兩黨，民主黨和公民黨，則分別表示會提出94項和30多項修正案提交大會。

林卓廷批評，建制派聯手否決邀請法律專業團體出席餘下會議的建議。（莊恭南攝）

《逃犯條例》修訂草案將於6月12日提交立法會大會二讀，今下午四時則是提交修正案的截至時間。公民黨黨魁楊岳橋表示，提交的30多項修正案，全部都有實質效用，其中包括域外法權、清晰規定追溯期、僅將剔除出條例的不適用名單等，他強調，如特區政府重視公平審訊原則，希望維護本港國際聲譽，應接納有關修正案。

公民黨法律界議員郭榮鏗則重申，該黨認為政府方案一定要撤回，提交修正案是要反映修例內容的千瘡百孔；希望透過修正案，向政府指出有關問題。他又表示，相信主席梁君彥一定會配合政府刪減其提出的修正案，但強調「香港人會睇住」。他又明言條例二讀、三讀時，該當必然會全體投反對票。

民主黨林卓廷則表示，該黨已提交94項修正案，他批評今日保安事務委員會特別會議上，建制派聯手否決邀請法律專業團體出席餘下會議的建議，「過往涉及專業技術爭議的議案，都會邀請專業團體發表意見，今次建制派完全是合埋眼，唔聽人講，超越市民容忍底線。」

保安事務委員會上，張超雄、專業議政梁繼昌、楊岳橋都提出臨時動議。其中包括將政府所提出的新措施中，人權保障的細節加入條例內容，而非僅僅作為行政安排；律政司司長鄭若驊必須出席餘下的委員會會議等。不過，全部臨時動議在建制派反對下，遭到否決。