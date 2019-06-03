【逃犯條例】郭榮鏗八次追問：內地有司法獨立？李家超拒正面回應

保安事務委員會今早（3日）第三日就修訂《逃犯條例》召開特別會議，會上多名泛民議員質疑修例能否有效保障被疑犯，其中無罪假定及公平審訊等人權措施並無寫入草案，泛民質疑無法律效力。 保安局局長李家超稱，不寫入草案不代表無保障，把罪行刑期門檻提高至7年是唯一修訂，其他包括無罪假定和公開審訊等早前提出的建議並不會寫入法律條文，是為保留彈性，例如對方的法律已有規定就可以不寫。

保安局局長李家超稱，不寫入草案不代表無保障，把罪行刑期門檻提高至7年是唯一修訂，其他包括無罪假定和公開審訊等早前提出的建議並不會寫入法律條文，是為保留彈性，例如對方的法律已有規定就可以不寫。（張浩維攝）

公民黨郭榮鏗會上提出，近年聯合國於1985年打擊罪行會議上通過司法獨立相關決議案，要求所有聯合國成員做到司法獨立，他問保安局局長李家超，是否認為內地有司法獨立。李家超回應稱，「請容許我讀出一些條文，既然有議員這麼想討論內地法律。」然後李家超讀出內地刑事訴訟法第五條：人民法院依照法律規定獨立行駛審判權，依照法律獨立行使檢察權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。

郭榮鏗不滿其回應，多次追問李家超個人意見。李家超沒有理會，一直重複讀出法律條文，又稱不欲與郭爭辯這個問題，「我的看法便是條文的看法。」但不郭榮鏗鍥而不捨，四分鐘內八次逼問李家超，最後李表示：「我作為特區官員，只可以解讀香港法律，以及我在公開文件看到的事實。」始終未有正面回應內地有沒有司法獨立。

實政圓桌田北辰建議加入陪審團制度，而非單靠法官一人作判決，「我聽一些法律界朋友講，有的法官叫釘官（較嚴苛的法官），萬一搵中個釘官點搞？」（張浩維攝）

田北辰：首宗港人移交個案必引劇烈討論

實政圓桌田北辰建議加入陪審團制度，而非單靠法官一人作判決，「我聽一些法律界朋友講，有的法官叫釘官（較嚴苛的法官），萬一搵中個釘官點搞？」同場的謝偉俊聞言即暗笑。

李家超認為田北辰的建議屬「好大的改動」，而今次修例目標非為大幅改動現行制度，又指若然制度運作數年後，眾人所講的關注點真的發生，社會認為應作全面檢討，「那是另一回事。」

田北辰立即向李家超稱自己其實是用心良苦，因為將來第一個港人移交個案肯定會引起社會劇烈討論，「我真係唔相信社會會一面倒地話，快啲送佢走。」又稱可以預見法庭受壓的情況，「我立此存照，講呢句說話。」

在眾多反修例聯署中，有署名「觀塘全職師奶黃彩鳳」發起的「全港九新界離島師奶反送中聯署」，有超過5千名師奶聯署。新民黨主席葉劉淑儀在會上質疑有關聯署的可信度，她說：「上個星期忽然有好多網上聯署反對移交，校友會呀、名校呀，跟住仲走咗個全港師奶大聯盟出嚟，唔知係咪驚佢哋個先生（即丈夫）喺內地包二奶被人移交呢？好似香港幾百萬人都好恐懼，好有危險咁。」