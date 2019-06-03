【六四30】六四紀念館藏品《香港電視》被盜　支聯會：會檢討保安

今年為六四事件30周年，早前由支聯會籌辦的六四紀念館於旺角新址重開，將當年的歷史畫面重現公眾眼前。 不過，紀念館內一本紀錄當時新聞採訪的《香港電視》雜誌近日發現被盜，揭發事件博客游大東向《香港01》稱，紀念館職員指雜誌於5月初被盜，但最終追查不到事發經過。 支聯會副主席蔡耀昌表示，對事件知情，亦曾翻看當時的閉路電視畫面，但難以確認雜誌如何被帶走。他稱希望盡量開放展品予參觀者，但長遠而言會檢討館內的保安措施。

六四紀念館內收藏多項與事件有關的文件及書本。（資料圖片／方家遠攝）

游大東稱，早前於友人推介下獲悉六四紀念館藏有當年於六四事件後發行、第1127期《香港電視》雜誌，惟到場後未能尋獲實物，向職員查詢後得悉雜誌早前疑被偷走。他引述職員稱雜誌於5月7日早上開館時仍在，但於晚上閉館時發現不見影蹤；對方更稱雖然館內設有閉路電視，但認為用途亦不大，因此未有觀看。

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游大東對損失感到可惜，認為雜誌內容呈現出當時新聞採訪的實況，批評館方未有妥善保存館內珍藏。他續稱，現時館內的歷史雜誌、文件均僅存放於膠製文件夾內，加上紙質變得脆弱，容易於翻閱時遭損壞；另外公眾現時借閱相關文件時毋須向職員登記，保安措施欠奉。他認為館方有責任妥善保存館藏，建議日後能檢討保安措施，如應將實物鎖起，僅提供影印本供參觀者借閱。

支聯會副主席蔡耀昌稱，日後或會就保安措施作檢討。（資料圖片／梁鵬威攝）

支聯會副主席蔡耀昌回覆查詢時，指短悉有館藏不翼而飛，紀念館員工於5月7日當晚閉館點算時發現該本雜誌消失。他稱職員曾就事件翻看閉路電視，但礙於影像不夠細微，故未能完整呈現出事發經過，同時亦不能斷定屬何人所為。他稱館方透過展品讓更多人知道六四事件的真相，「（展品）唔能夠收得太埋。」而館方將待六四燭光集會過後，再商討加強保安措施。他呼籲參觀者若意外取走涉事的雜誌應盡快歸還，同時希望入場公眾能自律。