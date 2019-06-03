【六四三十】王丹：將在華盛頓發表30年紀念宣言　並舉行重要活動

明日（6月4日）是六四事件30周年。當年的學運領袖王丹在Facebook宣布，將在華盛頓舉行紀念活動，發表「30年紀念宣言」，並舉行一項「重要活動」，但現在不能透露內容。

王丹（左）宣布，將在華盛頓發表30年紀念宣言，並舉行一項「重要活動」。（中央社）

王丹表示，結束緊湊的兩周「亞洲紀念六四30週年」活動之旅，拖著疲憊的身體回到美國，但完全無法休息，因為六四紀念的真正的重頭戲，就要在華盛頓開始，有大量的準備工作要做。

王丹稱，「對話中國」智庫邀請主要是在美國的六四參與者，4日在華盛頓重新集結，包括吾爾開希，周鋒鎖，張伯笠，郑旭光，熊焱，項小吉，沈彤，李恆青，李進進，趙常青等學運的組織者，包括胡平，王軍濤，蘇曉康，嚴家祺，陳奎德，于大海等當年支持學生的知識分子，包括當年作為學生堅強後盾的市民和工人的代表呂京花，唐元雋等，大約40人會參加。

王丹：老兵沒死，我們還在！

王丹同時宣布當日在華盛頓的活動流程。（當地時間）上午10時，天安門倖存者們將在National Press Club召開中外記者會，發表30年紀念宣言；中午12時30分會有一項重要活動，現在還不能公布，屆時外界自然會看到；中午1時30分，將與公民力量，人權觀察等十幾個團體一起，在美國國會西草坪舉辦大型集會；下午2時30分，將在國會大樓舉辦六四圖片展與演講；下午6時至10時，將進行回顧與展望為主題的座談會，很可能會延長到深夜12點。

王丹強調，會讓全世界看到：「30年了，我們已經不再年輕。但是老兵沒死，我們還在！我們不僅不會忘記，不會放棄，而且我們還會重新整隊，再次出發。」