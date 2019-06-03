【逃犯條例】反對人數持續升　鄭若驊母校破二千　白宮聯署逾十萬

社會各界反對港府修訂《逃犯條例》聯署人數持續上升，根據網頁「學界及各界 反送中聯署及關注組整合」的數字，截至今午（3日）已有349間中學參與聯署，即有逾七成中學參加。 近日力撐條例的特首林鄭月娥，其母校嘉諾撒聖方濟各書院有1310人聯署；保安局局長李家超的母校九龍華仁書院，聯署人數高達1641人，而捲入申報利益風波的律政司司長鄭若驊，其母校嘉諾撒聖瑪利書院的聯署人數更突破2000人，是各位主事官員之冠。 海外聯署方面，網民在5月15日發起白宮聯署，促請美國就修例發表意見，發起至今未夠一個月，聯署人數亦已突破10萬人，至今已有104,581人參與。

律政司司長鄭若驊的母校嘉諾撒聖瑪利書院，截至周日（2日）晚上，聯署人數高達2100人。（資料圖片/盧翊銘攝）

反對港府修訂《逃犯條例》一呼百應，多個社會團體、學界和不同界別人士參與聯署反對修例。多家大專院校、中學的師生、校友亦有紛紛發起聯署反對，包括當局力撐修例的主事官員，其中鄭若驊的母校嘉諾撒聖瑪利書院，截至周日（2日）晚上，聯署人數高達2100人；李家超的母校九龍華仁書院，聯署人數亦有1641人；林鄭月娥母校嘉諾撒聖方濟各書院和政務司司長張建宗母校高主教書院，則分別有1310人和968人聯署反對修例。

白宮聯署人數已超過10萬人。（網上截圖）

此外，由網民在5月15日發起白宮聯署，促請美國就修例發表意見及審視與香港之間的引渡條約，聯署人數亦已突破10萬人。

美國前總統奧巴馬於政府於2011年設立「We The People」網站，市民可就不同議題設立聯署行動，當聯署在30日內達到10萬個簽名或以上的目標，白宮會就議題作出官方回應。