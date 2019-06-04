【逃犯條例】反填海律師徐嘉慎指不應倉促修例　指無足夠法律保障

保護海港協會前主席、香港大學法律專業學系名譽講師徐嘉慎早前就《逃犯條例》修訂，向立法會保安事務委員會提交意見書。他認為不應倉促通過修例，又認為草案未有明確條文確保被移交者得到公平審訊，若通過修例是相當危險。

徐嘉慎（左）認為不應倉促通過修例，又認為草案未有明確條文確保被移交者得到公平審訊。（資料圖片）

徐嘉慎指修例無足夠法律保障 若通過會造成危險

徐嘉慎在意見書中指出，政府和立法會不應倉促通過修例，否則會對香港市民造成不公平。本身是律師的徐嘉慎指，政府未有以明確條文，保障被移交港人在要求移民的司法管轄區得到公平審訊。

他又指出，修例將會帶來長期影響，認為社會在修例前需經過詳細和透徹的討論，形容若現在通過修例是相當危險。

本身律師是徐嘉慎於1995年聯同時任立法局議員陸恭蕙等同路人，成立保護海港協會，陸恭蕙於1996年在立法局以私人草案形式提出《保護海港條例》，在回歸前獲得通過。

2000年代，特區政府試圖延續在中環、灣仔北部一帶填海，在中區建交通繞道，以及進一步拓展中環商業中心區，保護海港協會認為政府方案違反《保護海港條例》，遂提出司法覆核，最後終審法院於2004年1月裁定，政府在維港填海要有「凌駕性的公眾需要」。

多個公務員和政府人員工會就修例表態。（資料圖片）

14名政府人員公會撐修例 批「反對派」以暴力方式阻撓會議運作

初級公務員協會、政府人員協會、香港懲教署懲教助理總會、香港警務處第一標準薪級員工協會等15個公務員或政府人員工會（見表） 分別向委員會提交意見書，支持政府修例。有關意見書的內容完全相同，同樣以《支持立法會秘書處執行職務 維護議會秩序》為題，認為修例可堵塞法律漏洞、維護法治和確保社會公義，又指反對派議員以暴力方式阻撓會議運作，他們認為在議會行使暴力影響議會秩序，有損立法會議員作為社會賢達應有的榜樣。

入境事務主任協會、香港入境事務助理員工會、香港入境事務處人員協會和香港入境處員佐級總會發表聯合意見書，支持修例，認為法治是香港重要核心價值，政府提出修例可堵塞法律漏洞，維護法治精神，讓香港司法制度更為完善。



早前有3名本港資深法官以匿名方式接受外媒訪問，表達對《逃犯條例》修訂的憂慮，政務司司長張建宗回應事件時指，法官不應評論政治事件。公務員工會如今就「政治事件」表態是否有違「政治中立」原則？《香港01》正就有關事宜向公務員事務局查詢。

15個公務員或政府人員工會提交意見書撐修例