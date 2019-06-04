【逃犯條例】明見駐港領事　林鄭覆美國國會：憂慮沒事實根據

據了解，特首林鄭月娥明日（5日）下午將會見數十名駐港領事，解釋《逃犯條例》修訂，其中美國駐港澳總領事館已證實獲邀、加拿大駐港澳總領事館則由代理總領事赴會。另一方面，她於今日行政會議前會見記者時，透露已回信予美國國會及行政當局中國委員會（CECC）8名成員，指對方對修例的憂慮沒有事實根據。 另外，立法會主席梁君彥已批准保安局局長李家超，就提高移交罪行刑期至7年或以上的修正案。

美國國會及行政當局中國委員會於5月底向林鄭月娥發出國會議員聯署信，表示擔心香港修訂《逃犯條例》將影響目前美國與香港之間的特殊關係，要求當局撤回立法修訂。聯名人包括委員會主席麥高文、共同主席兼參議員魯比奧、前任主席兼眾議員Chris Smith等，共8名現任美國國會參議員和眾議員。

林鄭月娥今於行會前，指昨日作了很詳細的回應。該封英文信件及後上載至網頁，合共13頁，包括9頁回信及4頁附件，與昨晚政務司司長辦公室回覆美國商會的內容大同小異。

林鄭在信中指，修例是要堵塞台灣殺人案現有漏洞，相信任何一個政府都不能接受殺人犯逃過法律制裁，強調修例沒有改變逃犯條例中既有的人權保障，又表明世界公認本港司法獨立，法庭獨立審訊不受外界干預。她稱，為回應市民憂慮，港府已推出六項額外措施加強保障人權。

對於外界擔心修例將會削弱法治，損害市民權利及自由，影響營商環境，林鄭月娥形容憂慮沒有事實根據，反可令香港履行打擊跨境罪行的國際義務，讓香港成為更安全的地方。