【六四晚會】逾18萬人高舉燭光　何俊仁：港人以記憶戰勝了遺忘

今年是六四事件30周年，支聯會宣布有超過18萬人參與維園。支聯會主席何俊仁表示，六四事件已發生30周年，對仍有18萬人參與晚會悼念死難者，令他非常感動。他又說18萬人參與集會，反映香港人以記憶戰勝遺忘、以勇氣克服恐懼，他呼籲香港在本周日上街，反對《逃犯條例》修訂，相信當日會有更多人上街。

何俊仁在晚會後表示，18萬人參與集會，反映香港市民知道不能再沉默下去，「享受自由的同時，也要為自由、公義發聲，如果我們沉默下去，不僅自由會受到威脅，沉默更會成為獨裁者的幫兇」。

他又說18萬人參與集會，反映香港人以記憶戰勝遺忘、以勇氣克服恐懼，他呼籲香港本周日上街，反對《逃犯條例》修訂，相信當日會有更多人上街。

被問到集會人數平了2014年的新高，是否與《逃犯條例》修訂有關，他相信集會人數與修例有關，不過他認為今日參與晚會的市民，還是以悼念被鎮壓學生的市民為主。他又表示今日在台上也看到不少年輕人聯群結隊參與晚會，使他感到十分鼓舞。

何俊仁在晚會後表示，18萬人參與集會，反映香港市民知道不能再沉默下去。（盧翊銘攝）

何俊仁稱，18萬人參與集會，反映香港人以記憶戰勝遺忘。（張浩維攝）

何俊仁又表示，縱觀世界歷史，有很多不公義事件需要幾十年、甚至100年才能尋求公義，台灣228事件也過了數十年才恢復公義。他明言若放棄追求平反六四，即代表承認失敗，失去一切。