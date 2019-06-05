【逃犯條例】李家超被議員包圍　混亂間有議員及立會職員報稱受傷

立法會保安事務委員會今早(5日)最後一次為《逃犯條例》修訂召開的特別會議，多名民主派議員在會議結束前，拉起橫額，高叫「李家超下台」口號，企圖阻止保安局長李家超離開，事件擾攘約10分鐘，場面混亂。 議會陣線毛孟靜在混亂間倒地，新民主同盟范國威及有立法會保安也分別報稱受傷。

多名民主派議員在會議結束前，拉起橫額，高叫「李家超下台」。(陳志全fb)

范國威的額頭及手指受傷流血，由公民黨郭家麒和民主黨鄺俊宇協助包紮。

他表示，今早為最後一次為《逃犯條例》修訂召開的特別會議，惟過去20小時保安局局長僅不斷重覆政府說法，沒法解釋修例對人權造成的破壞，故在會議結束時民主派議員拉橫額向其示威，其間有不少肢體接觸，他及後發現自己的手部有血跡，懷疑在拉扯過程中遭硬物割破，重申是次行動只是為向政府反映對修例的不滿。

范國威最後強調，修例嚴重破壞一國兩制，籲大家周日必要出來遊行反對。

李家超推《逃犯條例》如「人肉錄音機」

郭家麒稱，李家超不願面對質詢，僅不斷作「人肉錄音機」，故決定開展對抗的第一步，他稱立法會建制派佔多數，范國威今天為反修例流下「第一滴血」，他呼籲市民在周日參與反修例遊行，不要讓范國威流的血白費，他又鼓勵港人「一日都未投票，一日都唔會結果。」

民主黨鄺俊宇則指出，保安事務委員會劃線二十小時討論極具爭議的《逃犯條例》修訂，惟李家超四次會議仍未答出台灣的中央機構為何等問題

↓↓↓ 李家超被議員包圍混亂情況 ↓↓↓



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民主派會議召集人毛孟靜表示，事後已慰問受傷保安和保安主管，他引述對方稱是意外，不會作出追究和怪責任何人，她強調行動是為了交向完全不似樣的李家超表達憤怒。

民主黨林卓廷補充，他事後慰問受傷保安，並引述保安主管指，保安受傷之前，范國威早已受傷。他又稱當時李家超進入官員休息室，政府人員頂著休息室的門，夾到當時站在休息室門外的保安腳部，導致保安的腳掌被夾傷。