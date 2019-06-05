【逃犯條例】教協調查逾8成教師反修例　葉建源：罕有一面倒

政府修訂《逃犯條例》飽受社會非議。香港教育工作者協會上月對10萬名會員進行抽樣調查。結果顯示81%的教師不同意修例，「擔憂修例威脅人身自由」及「要求政府撤回修例」的教師亦分別有83%和80%。 教協副會長、教育界立法會議員葉建源形容，調查結果罕有一面倒，反映教育界對修例的立場一致。

教協副會長、教育界立法會議員葉建源形容，調查結果罕有一面倒，反映教育界對修例的立場一致。(鄭子峰攝)

教協5月28日起，一連七日抽樣語音調查了368名會員。結果顯示，69%的受訪者「非常不同意」修訂逃犯條例，「唔係幾同意」亦有12%。

葉建源表示，教師專業人員一般對社會議題的表達較為溫和，過往的調查亦極少有大多數人同意「最極端選項」，他認為今次有近7成受訪者選擇「非常不同意」，是極之罕有，反映教師對修例的反對聲音強烈。他又解釋，不少教師有到內地講學、參加研討會等，修例對教師工作構成威脅，令教師擔心；同時，修例亦是全港性議題，對本港整體有影響，令教師關注。

教協總幹事沈偉男則解釋，7日間進行的抽樣調查，每日所得結果都十分穩定，各選項的分佈沒有顯著落差，因此調查有代表性，「再不斷做多幾日落去，相信整體調查結果都唔會有改變」。

教協會會長馮偉華則表示，調查反映了清晰的主流民意，促請政府不要背離民意，懸崖勒馬撤回修例。他又指，教協目前會員人數達10萬，現職教師為約8萬人，全港約8成半教師是教協會員。

葉建源又補充，逃犯條例修訂重大，教師應幫助學生了解議題，抱著公民教育基本原則，呈現修例的全面資料，讓其獨立判斷，惟目前正處考試期間，教師未必有機會向學生解釋，但他強調，社會上重大的議題，教師和整體社會都不應該迴避。

教協呼籲會員、同工身穿黑衣參加6月9日的反修例遊行，該會又印製了3000個手舉牌和貼紙，現場派發給遊行人士。