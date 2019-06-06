【逃犯條例】大專界向日本、韓國領事館請願　冀向港府施壓撤修例

中大學生會、浸大學生會、教大臨時行政委員會、港大評議會時事委員會今日（6日）到日本駐香港總領事館，以及大韓民國駐香港總領事館遞交請願信，呼籲他國關注在港僑民利益，要求向港府施壓撤回《逃犯條例》修訂草案。

教大學生會臨時行政委員會會長梁耀霆（左一）、港大評議會時事委員會署理主席彭家浩（左二）、中大學生會會長蘇浚鋒 （右二）、浸大外務副幹事長梁兆玉（右一）到場遞交請願信。（王潔恩攝）

四間院校代表今日下午到日本駐香港總領事館，以及大韓民國駐香港總領事館遞交請願信，出席人數約四至七人。港大評議會時事委員會署理主席彭家浩指出，館事館已接過信件，但未有就事件表態。

彭家浩指出，希望藉今次行動，向領事們表達港人對修訂逃犯條例的關注。他指出，不少香港僑民在日本居住，更有日本人及韓國人在港生活，甚至有生意來往，擔心《逃犯條例》通過後，他們會有機會被引渡到中國內地。

他們補充，過去不少歐美國家政府已表達對《逃犯條例》的關注，故希望向亞太區國家，包括與香港有密切經濟關係的東亞國家表達相關訴求，使國際間能向香港政府施予壓力。

四間院校代表都表示，會呼籲同學於周日（9日）上街遊行，以捍衛香港自由，要求政府撤回條例草案。